Muž zapomněl na její narozeniny. Je to dostatečný důvod k vraždě? Bláznivá groteska o šílenství, k němuž vás dožene manželství.

Beseda s Jankem Kroupou

KDY: Od 18

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Děsivější než fikce: Detektivka inspirovaná politikou. Čistí, detektivní příběh Janka Kroupy, investigativního novináře a scenáristy, nahlíží do zákulisí české politiky, rovněž ovšem do fungování českého vězeňství, soudnictví, policie, podnikatelské sféry. Debatu moderuje Robert Čásenský, respektovaný a dlouholetý šéfredaktor MF dnes, časopisu Reportér. Stál u zrodu investigativní žurnalistiky v Česku. Knihu pokřtí: Helena Káhnová, policistka, která odhalila Berdychův gang, a Zdeněk Macháček, expolicista, který v devadesátých letech stál za zničením ruského organizovaného zločinu v ČR, (zásah U Holubů) později byl nespravedlivě stíhán, na objednávku zločinu. Večer uvede Jáchym Topol.

Blackový večer: Spectral Wound, Gaerea, Altars Ablaze

KDY: Od 19

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: Od 390 Kč

Montrealští blackmetalisté Spectral Wound hrají jedovatě a melancholicky. Na novém albu „A Diabolic Thirst“ dobře balancují melodičnost a agresi, kterou žene rychlost „Panzer Division Marduk“. Na palubě s koni Profound Lore jsou agilní Portugalci Gaerea. Ti už projezdili Evropu, navštívili dokonce Čínu, až si jich všimli Season Of Mist, kteří jim vydali druhé album „Limbo“. Překvapením v roli supportu budiž ojedinělé vystoupení tuzemského black/deathového allstar projektu Altars Ablaze tvořeného členy Heaving Earth, Supreme Conception, Elysium ad. - čekejte uctívání Angelcorpse, Hate Eternal nebo Immolation.

Fidlovačka: Branický zázrak

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 325-1200 Kč



Písničkář Karel Krajíček dosáhl středního věku a diví se, kam se ztratilo jeho mládí, sláva, radost ze života a teď dokonce i kolo z garáže. Smiřuje se s tím, že mládí mu nikdo nevrátí, a o to víc chce zpátky alespoň kolo. Policie se zdá bezradná, a tak se Krajíček rozhodne odhalit a potrestat loupeživé bezdomovce na vlastní pěst. To se mu sice nepodaří, ale získá naději, že by mohl dostat odpověď na to, co ho v životě vlastně trápí. Stačí prý jen během úplňkové noci přespat v kouzelném lesíku u ohně s bezdomovci. Civilní reálie pražské periferie a zápletka s ukradeným bicyklem vytvářejí v kombinaci se vznešenými tóny hudby třaskavou směs. Humorná nadsázka s lehkostí předává poselství, která si divák může odnést ve svém srdci.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.