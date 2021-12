Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Kolem světa: Národní parky Jižní Koreji

KDY: Od 20.00

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Když vyrazíte do národních parků Jižní Koreji na jaře, bude všechno kvést. Když do nich vyrazíte na podzim, uvidíte ohňostroj barev. Celkem se zde nachází 22 národních parků a my vás většinou provedeme a ukážeme. Nicméně, Jižní Korea je zemí, kde nebudete mít čas údivem zavřít ústa," zve na svou přednášku a promítání Dominik Franěk.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Národní muzeum: Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18 do konce roku

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Výstavu Olympijské Tokio připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborema Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japon-ské Tokio se tak stalo teprve pátým městemv historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé. Nově byla do výstavy umístěna i letošní olympijská nástupová kolekce od návrhářky Zuzany Osako.

Vernisáž výstavy Pavla Kytnera

KDY: Od 19

KDE: Městská knihovna Opatov, Opatovská 1754/14, Praha 11

ZA KOLIK: Zdarma

Artotéka zve na výstavu Pavla Kytnera, jehož hlavním objektem zájmu se stalo detailní zachycení rostliny. Autor využívá různých přístupů k jejímu co nejvěrnějšímu zachycení. Výchozí pozice, kterou zvolí, je pak určující pro konečnou podobu obrazu. Pavel Kytner je studentem 4. ročníku pražské Akademie výtvarných umění u prof. Dalibora Smutného. Věnuje se převážně kresbě a grafice a to v tématech přírody, ale také interiérů či každodenních obyčejných věcí. Výstava je přístupná od 29. listopadu 2021 do 8. ledna 2022 v provozní době pobočky Opatov.

Zpívat jako Gigli

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Chtěl by zpívat! Zpívat jako slavný italský tenor! Jen tak pocítí krásu a dosáhne životní harmonie… Mistrovské dílo největšího irského dramatika 20. století Toma Murphyho.