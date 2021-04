Kolem světa: U českých krajanů v rumunském Banátu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Rumunské transylvánské území Banát bylo ve středověku součástí Uherského království a od poloviny 16. do 18. století pod nadvládou Turků, kteří pak byli v začátku 19. století rakouskými vojsky vytlačeni za Dunaj a začalo osídlování těchto nehostinných končin. První vlnu českého osídlení jižního Banátu vyvolal již v roce 1823 pohotový Magyarly, dřevopodnikatel z tamní Oravice a nájemce rozsáhlých lesů v pohoří Lokva nad Dunajem. Do tohoto území pod slibem přidělení půdy, osvobození od vojenské služby, roboty a daní vylákal několik stovek přesídlenců z Čech, aby pro něj mýtili lesy a také pálili dřevěné uhlí. Naší tamní krajané jsou tedy v této oblasti už 200 let. Promítá cestovatel a průvodce CK Kudrna Vilda Dvořák.

Derniéra: Klaunovy názory

KDY: Od 19.30 až do středy 31. března

KDE: Facebooková událost, web A studia Rubín

ZA KOLIK: Zdarma



"Poslední tři březnové dny budou patřit derniéře Klaunových názorů! Vytvořili jsme pro vás speciální filmovou verzi, která bude tři dny dostupná zdarma online. Navíc nám začalo jaro, tak je potřeba si trochu v sobě vysmýčit! Klaunovy názory jsou totiž krásný sebeironický sebezpyt o jedné velké lásce a o dost možná ještě větší iluzi uměleckého poslání. Tělo i duši Hansovi Schnierovi propůjčuje Šimon Krupa, který navrch zapůjčil i svůj byt. Bude to takový velký jarní úklid par exellence. Tak se do toho vrhněte s námi," zvou lidé z A studia Rubín.

Moje kino live: Odnikud

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Německý thriller. Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku přichází o syna a manžela. Následný soudní proces navíc neskončí podle Katjiných očekávání. Rodina a přátelé se jí snaží být v těžkých chvílích oporou, ale Katja nemůže jít dál, dokud neučiní spravedlnosti zadost. V hlavní roli thrilleru Fatiha Akina o pomstě a spravedlnosti exceluje Diane Kruger, v hlavní soutěži festivalu v Cannes oceněná za nejlepší ženský herecký výkon.

Pobaltí a Petrohrad: Online cestovatelská přednáška

KDY: 18-19.10

KDE: Facebooková událost, vysílá se přes Zoom

ZA KOLIK: Zdarma



Na cestu Pobaltím až do Petrohradu vás vezme Michal Švec, průvodce CK Periscope a předseda Skandinávského domu. Můžete se připojit do videokonferenční místnosti na platformě Zoom (zde) nebo sledovat stream na výše uvedené facebookové události. Vstup volný, bez nutnosti registrace.

Design na Vyšehradě

KDY: Nonstop po celý březen

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant. Vystavující: Anna Jožová, František Jungvirt, Dominika Petrtýlová, Vlastimil Šenkýř, Tereza Talichová (Tititi), Jakub Březina, Barbora Kotěšovcová, Otakar Šenkýř, Lukáš Kuba, Triant, Asus.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.