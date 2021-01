Autokino Strahov uvádí Mission: Impossible - Fallout

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Klasické kinosály jsou (a ještě nějaký čas budou) zavřené, ale filmoví fanoušci nemusí být smutní - stále je otevřené a na plné obrátky jede strahovské autokino. To dnes promítá další díl špionské ságy s Tomem Cruisem Mission: Impossible, tentokrát díl Fallout. O čem je? Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým týmem dokáže tragickou chybu napravit. Je však sám, kdo si to myslí. Do hry vstupují další hráči, kteří mu možná pomáhají, ale možná také sledují své vlastní zájmy, které jsou v rozporu s těmi Ethanovými. Rozdělení na kladné a záporné hrdiny nebude tentokrát vůbec jednoduché. V pozadí navíc čím dál rychleji utíká čas vstříc momentu, který dramaticky změní mapu světa.

Hokejová extraliga: Sparta - Vítkovice

KDY: Od 17

KDE: Tipsport TV

ZA KOLIK: Zdarma (nutno být registrovaným členem Tipsportu)



Jak je zvykem, tak nejvyšší hokejová soutěž jede na plné obrátky i na samý konec roku. Hokejisté Sparty po šesti výhrách v řadě prohráli těsně před vánočním svátky 4:5 po prodloužení v Karlových Varech a dnes by rádi rozjeli novou vítěznou sérii. Od 17 hodin na svém ledě O2 areny přivítají soupeře z Vítkovic a kdo má možnost sledovat televizní kanál Tipsportu, může být u toho.

Kolem světa: Proč právě Vietnam s Magdou Radostovou

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Další díl cyklu cestovatelských přednášek. "Poznejte zemi, o které jste možná mnohé slyšeli, ale také mnohé nevěděli. Vaše znalosti se nejspíš dotýkají historie, která byla opravdu bolestivá. Seznámíme vás s nádhernou barevnou krajinou, plnou protikladů. Na severu v oblasti Sapa, můžete obdivovat úžasná rýžová políčka, která vás jistě okouzlí. Zářivě zelená pole skvěle doplňují rozmanité a pestrobarevné kroje zástupců etnických menšin, které jsou zde zastoupeny, např. květinoví Hmongové nebo červení Zaové. Zážitkem pro vás jistě bude návštěva nedělního trhu ve vesnici Bac Ha. Zajímá vás historie, chcete vnímat atmosféru doby dávno minulé, která však zde přetrvává – rozjeďte se do centrální části země, oblast měst Hue a Hoi An, bude pro vás to pravé. Čeká vás císařská pevnost, zakázané purpurové město, četné pagody, majestátní hrobky. Toužíte jen lenošit na krásné pláži, procházet se v horkém písku, nebo rádi zkoumáte krásy podmořského života – příležitostí je mnoho, ať už kouzelné městečko Hoi An, pláže v oblasti Mui Ne. Je toho mnoho, co může Vietnam nabídnout a čím může překvapit. Těšte se na chutné národní speciality a poznejte to, co zatím zůstává mnohým turistům skryto. Toto speciální vánoční vyprávění bude obohacené o téma oslav nového roku ve Vietnamu - Tết. Povíme si jak probíhají přípravy, jak a čím si místní obyvatelé zdobí svoje domy, na co se nesmí zapomenout „ na Silvestra“ a co se děje počátkem nového roku všude v zemi. Dozvíte se i jaké speciality jsou nedílnou součástí slavnostní tabule," láká zájemce Magda Radostová.

Online: Jóga, už ne tolik mezi obrazy

KDY: 20-21 (hlaste se ideálně nejpozději do dnešních 12 hodin)

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 120 Kč



Můžete se těšit na večerní relaxační hatha jógu. "Načerpáte energii, zbavíte se stresu a na chvíli se zastavíte po hektickém dni. Večerní lekcí relaxační jógy vás provede Eva Indruchová, certifikovaná instruktorka Hatha jógy, registrovaná u mezinárodně uznávané organizace Yoga Alliance. Eva se józe věnuje přes 10 let a její lekce jsou jemné a pomalé. Hlavním cílem je znovu objevit sám sebe, naučit se naslouchat svému tělu a uvolnit se. Lekce jsou vhodné pro všechny, a to včetně úplných začátečníků. Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Označuje filozofii, duchovní nauku či náboženství, používá se pro tělesná a duchovní cvičení. Vede k rovnovážnému emočnímu a psychickému stavu, k dosažení klidu mysli. Přinášíme Vám propojení jógy s inspirativním prostředím galerie Pragovka v industriálních prostorách rodícího se uměleckého centra," zvou pořadatelé akce.