Kolem světa: Severní Vietnam - hory a etnika

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Pohoří, rýžová políčka, horská údolí, malebné vesničky, etnicky pestré a přátelské obyvatelstvo, dech beroucí mořské zátoky s kuželovitými ostrůvky, vynikající jídlo a zajímavá historie. Vydejte s cestovatelem Julou Lukešem do rozmanitého Vietnamu. Jak prozkoumat stále divoký sever u hranic s Čínou? Jak správně navštívit turistické Ha Long Bay, nebo jak chutná pes? Dozvíte se na jeho přednášce.

Kdo je tady ředitel?

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 420 Kč zde



Skvělá dánská komedie od Larse von Triera, který patří k nejvýraznějším filmovým tvůrcům dneška… Ravn je ředitelem a zároveň majitelem firmy, to ovšem před svými kolegy skrývá a vydává se již deset let za pouhého řadového zaměstnance. Všechna nepopulární rozhodnutí tak může svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až nyní, když chce firmu prodat, je nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec…

Trollové: Světové turné

KDY: 18-20

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 100 Kč

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkačka. Její svět by dál pohodově rotoval v popovém rytmu, kdyby jednoho krásného dne nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. Existují tedy i Techno Trollové, Country Trollové, nebo Rockoví Trollové. Těm vládne královna Bárbra, která upřednostňuje nejen trochu drsnější muziku, ale i agresivní představu, že rock je jediná správná muzika a že by měla hrát po celém kontinentu…

Slam Poetry na Střeše

KDY: Od 20

KDE: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

ZA KOLIK: 300 Kč



Další originální slam poetry exhibice na Střeše Radost. 360 stupňový výhled na Prahu a poezie naživo. Poezie vs. show! Vystoupí: Metoděj Constantine, Dr. Filipitch, Večerka, Šimon Felenda, Honza Dibitanzl, Vašek z Aše, moderuje Anatol Svahilec.

Od Pakulu ke Kongresáku

KDY: Denně 10-18 do 12. září

KDE: Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma

Zasedala tu KSČ, NATO i EU. Vystoupil zde Gorbačov, Obama, ale také Elton John a Bob Dylan. Generace dospívajících se tu učily valčík a během legendárních Rockfestů pogovaly v davu. Milion diváků tady tleskalo hraběti Drákulovi a astronomové tu vyloučili Pluto z planet sluneční soustavy. Touto budovou zkrátka prošly naše dějiny. Kongresové centrum Praha, dříve známé jako Palác kultury, letos slaví 40. výročí. Jeho příběh, který odráží moderní dějiny naší země, tato výstava shrnuje.

Národní muzeum: Unikátní prapor z Bílé Hory

KDY: Denně 9-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: 200-300 Kč



U příležitosti výročí popravy 27 českých pánů prezentuje Národní muzeum vůbec poprvé prapor, který byl přímou součástí bitvy na Bílé hoře. Tento originál mohou návštěvníci díky spolupráci s italskými partnery vidět v Muzejním komplexu Národního muzea ve výstavě 1620. Cesta na Horu až do konce září letošního roku. Příběh praporu je unikátní i díky tomu, že se stal významným předmětem v kostele P. Marie Vítězné v Římě.

Motýli v Botanické zahradě: Jedovatá krása

KDY: Denně 9-19 až do 18. července

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana), Trojská 800/196, Praha 7

ZA KOLIK: Od 75 Kč, dospělí 150 Kč

Letošní výstava se zaměří na tajuplné stránky života motýlů. Dozvíte se, jací motýli jsou jedovatí, jak se jed dostává z rostliny přes housenku až do motýla. Jak motýli hledají potravu pro sebe i pro housenky a co všechno dospělci jedí. Proč se lesknou křídla některých motýlů. Jak se poznají ti správní partneři. Život motýlů je zkrátka plný překvapení!