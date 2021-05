Kolem světa: Indonésie - Bali a Lombok

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Jana Wolfová, jak sama říká, jezdí do Indonésie jako na chatu již 15 let. Začalo to jejím dvouletým studiem umění na univerzitě na Bali v roce 2004 a pokračovalo to jejími rozvojovými projekty v rámci nadace Kintari foundation, kterou sama založila a která podporuje chudé děti ve vzdělání. Jana během této doby navštívila všechny známější indonéské ostrovy i několik těch méně významných. Přesto ji k srdci nejvíce přirostly ostrovy Bali a Lombok. Ty se staly jejím druhým domovem, který vám Jana představí jinak než může poznat běžný turista. Podíváme se s ní do chrámů na ceremonie, poznáme skrytá přírodní bohatství, vodopády i džungli, poznáme místní kulturu, gastronomii a především pak samotné obyvatele, kteří z této země dělají jednu z nejpřátelštějších zemí.

Určitá představa o Evropě: Antonín Liehm a Lettre internationale

KDY: Od 18.30

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Francouzský institut v Praze a Knihovna Václava Havla vás zvou na diskusní setkání, které připomene Antonína J. Liehma, evropskou osobnost velkého významu, nositele kultury a evropských hodnot, jehož životní dráha podává svědectví o dvacátém století.

Spisovatel, redaktor, překladatel, vědec, literární a filmový kritik, encyklopedický duch, Antonín J. Liehm (1924-2020) se podílel na vedení Literárních novin v Praze před rokem 1968. Překladatel Aragona a Sartra (jenž napsal předmluvu k jeho knize Trois Générations), angažovaný v rámci Pražského jara, opustil svoji zemi v roce 1969 a odešel do exilu v Paříži. V roce 1984 založil s pomocí novináře Paula Noirota revui Lettre internationale, skvělý prostředek k evropským intelektuálním výměnám podněcující k lepšímu vzájemnému poznávání mezi spisovateli a mysliteli v Evropě.

Moje kino live: Paterson

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč



Řidič autobusu Paterson žije se svou ženou Laurou v Patersonu, někdejším městě básníků, které dnes upadá. Patersonovi je kolem třiceti a vede spořádaný život po boku ženy, která ho miluje a má plnou hlavu nápadů, jak zvýšit jejich omezený rozpočet. Mají anglického buldočka Marvina, s nímž Paterson chodívá večer na procházku a pokaždé se staví v místním baru. Každý den ráno brzy vstává, aby se svačinou připravenou Laurou byl včas u svého autobusu. Paterson je ale také básník a denně zapisuje své básně do sešitu, který má stále při sobě. Sledujeme každodenní rytmus života dvou nenápadných lidí: nic pozoruhodného se neudá, půvab vyprávění tvoří poezie drobných detailů.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma



Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky už rok potýká s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.