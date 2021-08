Trautenberk v branických Ledárnách

KDY: Od 20 (areál otevřen od 17)

KDE: Ledárny Braník, Praha 4

ZA KOLIK: V předprodeji od 400 Kč

Stále populárnější kapela Trautenberk se po roce vrátí na pódium Lucerna Music Bar Open Air se svým tanz metalem. Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air letos vzniká hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití.

Losers v Anežce

KDY: Od 17

KDE: Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, Praha 1

ZA KOLIK: 300 Kč přes GoOut



Novocirkusová letní scéna Losers Cirque Company v zahradách Kláštera sv. Anežky České a pětice žen s představením The Same Self - Jsi jedna a přece čtyřikrát jiná. Letní koktejl, který stojí za to ochutnat.

Psí dny

KDY: Od 20 (hraje se i v úterý 27. a středu 28. července)

KDE: Bazén pod Barrandovskými terasami, Praha 5 (sraz ve 20.00 na tramvajové zastávce Hlubočepy)

ZA KOLIK: 300 Kč zde

Nejjižnější místo Evropy. Ostrov, kam kdysi zabloudil Odysseus, aby ho tu na sedm let uvěznila Kalypsó. Svého času tu žilo na 8000 obyvatel, později se v důsledku eroze a vyčerpání přírodních zdrojů, především vody, vylidnil. Cestují na něj především dobrodruzi, tzv. hledat sami sebe. Jako Jamie, jehož vztah s Julií se vyčerpal. V Řecku je opravdu extrémní vedro, časté jsou požáry a Julie za Jamiem přijede, aby se naposledy pokusila oživit téměř vyhaslý cit. Rozhodnou se pro zvláštní experiment. U cesty je nalezena mrtvola. Klimatická změna se fatálně projevuje na chování lidí. Jaké jste měli léto vy? Hrají: Pavel Neškudla, Zuzana Ščerbová, Lucie Domesová, Anežka Šťastná.

Letní scéna Harfa: A do pyžam!

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 399 Kč zde



Aby nenechal svoji milenku v den jejích narozenin doma samotnou, pozve ji do svého venkovského domu, kde tráví víkend se svou ženou. Aby však jeho žena nepojala podezření, pozve zároveň i svého přítele, kterého chce vydávat za milence své milenky. Netuší však, že jeho přítel je již nějakou dobu milencem jeho ženy. A že si jeho žena k tomu všemu ještě najala na víkend služebnou, která se jmenuje úplně stejně, jako jeho milenka … Jedna z nejúspěšnějších komedií známého autora Marca Camolettiho si neklade jiný cíl, než pobavit diváka za pomoci smršti zmatků a kamufláží, v nichž však divák neztratí nit. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské bulvární frašky. Autor má mimořádný cit pro vtip, situační a slovní komiku, umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení. Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Zedníčková, Leoš Noha / Libor Jeník, Barbora Mottlová / Eliška Jansová, Eva Decastelo / Kristýna Podzimková, Libor Jeník / Patrik Vojtíšek.