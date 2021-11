Komentovaná prohlídka výstavy Hudební zvěřinec

KDY: Od 17.30

KDE: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

ZA KOLIK: 40-120 Kč

Máte rádi zvířata? Skladatelé a hudebníci ano! Přesvědčit se o tom můžete na komentované prohlídce výstavy Hudební zvěřinec, kterou pro vás přichystalo České muzeum hudby. Výstava vznikala ve spolupráci s Přírodovědeckým muzeem, kromě předmětů s hudební tematikou se tak můžete těšit i na zvířecí exponáty. Na své si tak přijde každý od nejmenších až po ty největší. Nebude chybět ani prostor pro vaše dotazy. Výstavou provádí její spoluautorka Mariana Lebedová. Vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea si můžete zakoupit on-line nebo na pokladně do vyčerpání kapacity.

Kolem světa: Plavba kolem světa na plachetnici Niké

KDY: Od 20.00

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek…

Emma Smetana & Jordan Haj

KDY: Od 19.30

KDE: Café V Lese, Krymská 12, Praha 10

ZA KOLIK: Od 373 Kč

Užijte si příjemný česko-izraelský koncert. Emma Smetana a Jordan Haj společně vystoupí v pražském Café V lese.

ČAS od ČASU #6: O streetworku s Janem Desenským

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Přístup Housing first dorazil do Čech. Jaké jsou první zkušenosti a výsledky? Vyplatí se zabydlování lidí z ulice? Jaká je role profesionální pomoci a občanské společnosti v návratu sociálně vyloučených do společnosti? O tom si budeme povídat s ředitelem Domu Karla Larssona Armády Spásy Janem Desenským. Moderuje Adéla Paulík Lichková.