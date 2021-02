Kolem světa: Bolívie - Kordillery a Amazonie

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč, permanentka na celý leden 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf. "Moje první cesta do Bolívie byla fiaskem. Po připití s domorodci z kolující lahve nastaly celkem logicky zdravotní potíže, na žádnou z plánovaných šestitisícovek jsem nevylezl. Se svou bídnou komunikací ve španělštině jsem taky moc neuspěl. Ale Bolívie byla tak ohromující, že už při odletu jsem se rozhodl se vrátit. Na ty šestitisícovky jsem se nakonec vyšplhal a řeknu vám, která je nejjednodušší. A taky co dělat s aklimatizací. A nebo kam se vypravit, když chcete zkusit prvovýstup. A kam se podívat, když z vrcholů slezete - ať už k lagunám plných plameňáků nebo na nekonečnou solnou poušt Salar de Uyuni. Anebo na kole sjet do amazonského deštného pralesa, kde se pěstuje koka a dá se pátrat po skalňákovi - (prý) tajném snu každého ornitologa," zve cestovatel Roman Siegl, který dnes přednáší a promítá.

Virtuálně do Národního muzea

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. Na podzim přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské obětiu Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Švandovo divadlo na Smíchově: Zabíjejte popírače klimatických změn

KDY: Od 19 (ke shlédnutí do půlnoci)

KDE: Web divadla, odkaz ke sledování zde

ZA KOLIK: Zdarma



Exkluzivní premiéra. Finniganova hra se strefuje do všech skupin názorového spektra a proto není další ekologickou agitací, nýbrž satirickou komedií, která odkrývá sílu médií a sociálních sítí a jejich vliv na mínění mnohdy krvelačné veřejnosti. Ministryně pro životní prostředí Gwen Malkinová má špatný den. Péče o dceru, mediální smršť doprovázející její potenciálně toxické plány na řešení klimatické krize, tlak ze strany soukromého sektoru – a to ještě netuší, že na konci dne svede krvavý boj o budoucnost australské demokracie nebo celé planety? Naštěstí na to vše není sama. Po jejím boku stojí oddaná social media guru Bekkenová, třímající zbraň z nejmocnějších – třiadvacet followerů na Twitteru. Hra si bere to nejlepší z černých komedií Quentina Tarantina, rétoriky Ala Gora a klenotnice populární hudby. Klade přitom otázky: kdo společnost přiměje začít se k planetě chovat šetrněji? Vědci? Experti na klima? Eko-teroristi? A je to vůbec potřeba?

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

Osobnostní rozvoj a posttraumatický růst

KDY: 19-20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Historický vývoj terapeutické práce s traumatem, symptomy posttraumatické stresové poruchy, chování, pocity a tělesné prožívání lidí s diagnózou PTSD, psychoterapeutická práce s PTSD klienty a onkologickými pacienty a přístupy pro podporu posttraumatického růstu. Jak lze proměnit traumatickou zkušenost v osobní růst a podpořit její pozitivní dopad? Jaké jsou vhodné nástroje pro zvýšení odolnosti vůči stresu? V jakých oblastech posttraumatický růst nejvíce vnímáme?

Scandi: Přehlídka současných severských filmů

KDY: Od pondělí 25. do neděle 31. ledna

KDE: Web akce

ZA KOLIK: Od 65 Kč (ke každé vstupence a permanentce získáte zdarma přístup do Edisonline - 300 filmů + 2 TV kanály)



To nejlepší a nejmrazivější, co za poslední rok vzniklo ve Skandinávii. Filmy, které hledají řešení krizí všech druhů, budou stavebním kamenem sedmého ročníku Scandi. Během celého týdne nabídne v online prostoru Edisonline filmy různých žánrů a témat, které aktuálně definují nejen severskou kinematografii, ale také témata, která se stala virálními po celém světě.

Pohádky z promítačky: O dvanácti měsíčkách

KDY: 17.15-18.30

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Promítání doprovodí hudba od Petra Bachtjana a pohádku krásně čte Anna Hradilková.