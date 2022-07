Bláznivá detektivní komedie o tom, co všechno může způsobit taková nevěra a jedna „znebespadlá“ mrtvola. Děj hry se odehrává v luxusním londýnském hotelu Westminster, kde se významný britský politik setká v největším utajení se svou milenkou, sekretářkou opoziční strany. Kvůli nepředvídané náhodě však ztratí kontrolu nad dalším děním a vše se začíná úžasně zamotávat. Množství bláznivých situací, nedorozumění a humorných dialogů přináší komedie jednoho z nejuváděnějších dramatiků současné komediální tvorby Raye Cooneyho.

Budoucnost metalu ve francouzských rukou! Gojira vystoupí ve Fóru Karlín

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Výstava stanů

KDY: Až do 31. července, denně 10-20

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Vstupné i parkování zdarma



Největší akce svého druhu se 180 vystavenými stany, 350 spacáky a 300 karimatkami pod jednou střechou. Šetřete čas i peníze. Na jednom místě najdete, vyzkoušíte, porovnáte a vyberete stan, karimatku i spacák kamkoliv a na cokoliv.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.