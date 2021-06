Kolem světa: Kontrasty Keni

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentka na celý květen za 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek. Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice Hana Hindráková si Keňu zamilovala natolik, že se tam stále vrací. Během přednášky se přenesete do exotické Keni prostřednictvím fotografií, videa a vyprávění. Podíváte se nejen do národních parků a k Indickému oceánu, ale i na místa, kam se jako běžný turista nedostanete.Pojďte společně s Hanou Hindrákovou poznat Keňu tak, jak ji s cestovními kancelářemi nepoznáte.

Galerie Vltavská: Básně z dálnice

KDY: Až do 25. června, nonstop

KDE: Venkovní Galerie Vltavská (u stejnojmenného metra)

ZA KOLIK: Zdarma



Básně z dálnice, sestavené z reklamních sloganů z billboardů sesbíraných Jolanou Havelkovou při cestách Českou republikou za uplynulých 12 let. Realizaci tohoto záměru vybrala odborná porota v rámci otevřené výzvy.

Venkovní výstava Rohanský ostrov

KDY: Až do 31. srpna, nonstop

KDE: Okolí Rohanského a Libeňského ostrova, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava Rohanský ostrov na svých deseti zastaveních upozorňuje na pestrost 56 hektarů pražského meandru a jeho okolí, které se rozkládá od Štvanice po Libeňský ostrov. Toto území v budoucnu čeká postupná proměna. Výstava návštěvníky provází známými místy i zapadlými zákoutími a zprostředkovává přírodní, kulturní i uměleckou barvitost oblasti.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se chystá na alespoň částečné znovuotevření. Neustále je ale možné užít si i online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Knihovna Václava Havla: Bob Dylan!

KDY: 19-21

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma

24. května se dožívá 80 let Bob Dylan, písničkář, který zásadním způsobem ovlivnil populární hudbu a kulturu šedesátých let i pozdějších desetiletí, nositel Nobelovy ceny za literaturu, autor více než tisíce písní a čtyř desítek originálních alb, básník, výtvarník a neúnavný koncertní muzikant reflektuje ve své tvorbě nevyčerpatelnou tradici americké lidové, gospelové, bluesové rhythm and bluesové a country and westernové hudby, nejrůznější inspirace anglosaské poezie i francouzského symbolismu, náboženské a duchovní proudy evropské civilizace, osobní prožitky i současné společenské dění. Na svých cestách vystoupil Dylan celkem 13 krát v České republice, poprvé v roce 1995 před prezidentem Václavem Havlem a naposledy v roce 2019 před nově zvolenou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. O Bobu Dylanovi, jeho tvorbě a českých souvislostech budou hovořit a občas i hrát, broukat a zpívat Mariana Machová, amerikanistka, hispanistka a překladatelka, Petr Onufer, editor souborného vydání písňových textů Boba Dylana v překladu Gity Zbavitelové (2019), “český Bob Dylan” Vladimír Merta, překladatel a publicista Josef Rauvolf a ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, jeden z prvních českých překladatelů Boba Dylana, který se bude snažit pořad zmoderovat.

Autokino Strahov - Vítěz české soutěže: Bílá na bílé

KDY: Od 21

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Venkovní projekce filmu proběhne v rámci festivalu „Jeden svět 2021 Praha“. Film je uváděn pouze s českými titulky. Videodeník slovenské režisérky Viery Čákanyové z Antarktidy vznikal při natáčení jejího oceňovaného filmu FREM. Silná osobní zpověď nastoluje kromě environmentálního tématu i pochyby o vlastním konání. V roce 2017 strávila slovenská režisérka Viera Čákanyová několik týdnů na polské antarktické stanici. Uvrhnutá do jednotvárného, osamělého života v extrémních podmínkách, chatuje s umělou inteligencí, vede úvahy o smyslu umění i života, prochází se neposkvrněnou antarktickou přírodou a především natáčí. Jako pozorovatelka měnící se antarktické krajiny podává svědectví o tom, o čem sama příroda promluvit nemůže. Čím déle se Viera na Antarktidě nachází, tím více se napojuje na tamní podnebí, na přírodu, uklidňuje se její mysl. „Nikde jinde jsem neměla natolik intenzivní pocit, že jsem naživu,“ přiznává režisérka ve snímku, který vyhrál cenu Opus Bonum na MFDF v Jihlavě.