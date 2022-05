Americká kapela, která vznikla v roce 1990, oceněna několika cenami Grammy se vrací do pražské O2 areny, aby zde představilamagickou show plnou netradičních podnětů. Za neuvěřitelnou hudební synergii stojí sestava Danny Carey (bicí), Justin Chancellor (bassová kytara), Adam Jones (kytara) and Maynard James Keenan (zpěv). Skupina, která za svoji kariéru nahrála pět studiových alb, přijíždí fanouškům představit kritiky oceňovanou nejnovější desku z roku 2019 Fear Inoculum, kterou vydala po dlouhých 13 letech. Program večera: 18.00 otevření vchodů, 19.30 Brass Against, 20.45 Tool.

Setkání s Dianou Phipps Sternbergovou

KDY: Od 18

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Kniha Dany Huňátové přibližuje výraznou osobnost starodávného českého šlechtického rodu na pozadí moderních dějin. Životopisný příběh Diany Phipps Sternbergové se odehrává od poloviny minulého století až do dnešních dní. Autorka nás provází úryvky Dianina života během dramatických dekád 20. století. Zámky Zásmuky a Častolovice za války zabrali němečtí okupanti a v roce 1948 znárodnili komunisté. Před represí komunistického režimu se rodině Sternbergových podařilo uprchnout na Západ. Diana prožila život v různých částech světa a dokázala se prosadit jako uznávaná interiérová designérka. Po návratu do vlasti v roce 1990 pracovala v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla, kde se věnovala zejména úpravám interiéru na Hradě i v lánském zámku a spolu s Olgou Havlovou založila Výbor dobré vůle. S Danou Huňátovou a s Dianou Phipps Stenbergovou bude hovořit Irena Tatíčková, redaktorka knihy. Kmotrem knihy je biskup Václav Malý.Ukázky přečte Simona Vrbická Koptová.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.