Kolem světa: Čtyři roky stewardem u Qataru

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč, permanentka na celý únor 990 Kč

Další díl ze seriálu cestovatelských přednášek… "Možnost být každý den na jiné straně zeměkoule mě pohltila natolik, že až (ne)šťastná náhoda mě přivedla zpátky. Plnit si sny bylo děsně jednoduché. Máte peníze, máte letenky a pokud máte i čas, můžete cokoliv. Cokoliv jste si kdy přáli vidět a zažít. Jeden den se procházíte po Velké čínské zdi, poté lovite divoká prasata s křováky v Namibii, plavete se žraloky na Filipínách nebo se procházíte po posvátné Machu Picchu. Létání se stalo nezapomenutelnou součástí mého života," říká cestovatel a bývalý steward Ondřej Jungling, který dnes promítá.

Moje kino live: Pokojská

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč (dle vašeho rozhodnutí)



Nemůžete do kina? Kino přijde za vámi… Dobové korejské drama zasazené do třicátých let dvacátého století, během nichž Korea spadala pod koloniální nadvládu Japonska. Prohnaný podvodník vydávající se za japonského hraběte nastrčí do honosného sídla bohaté japonské paní Hideko korejskou kapsářku Sukhui, která jí má sloužit jako služebná. Ta má postupně připravit půdu pro jeho plán vylákat paní domu z bezpečného zázemí sídla a mimo dosah jejího ochranitelského strýce, svést ji, a jen co ji prohlásí za šílenou, všechen její majetek zpeněžit. Ambiciózní podfuk však nepočítá s tím, že by mezi Sukhui a Hideko mohla vzplát nečekaná vášeň. Snímek proslulého korejského režiséra se zakládá na románu Zlodějka Sarah Watersové, který byl zařazen do užšího výběru na Man Bookerovu cenu. Rafinovanost zápletky literární předlohy je zde doplněna o promyšlený, vtahující filmový styl a excelující herecké představitele ústřední trojice. V hlavních rolích se představí Kim Min-hee, Ha Jung-woo a Kim Tae-ri.

Miloš Forman online

KDY: 20-23

KDE: Web Kina Mat

ZA KOLIK: 100 Kč



Dnes finišuje každoroční vzpomínkové promítání filmů Miloše Formana k jeho narozeninám. Dnes vás čeká od 20 hodin legendární snímek Přelet nad kukaččím hnízdem / One Flew Over Cuckoos Nest (USA, 1975, 135 minut, české titulky - english friendly). Slavná adaptace románu Kena Keseye Vyhoďme ho z kola ven oceněná pěti Oscary. Příjemný odpočinek ve státním psychiatrickém ústavu je určitě lepší než rok v lapáku. Randle P. McMurphy (Jack Nicholson) je vnitřně svobodný trestanec, před jehož břitkým jazykem si nemůže být nikdo jistý. Rozhodne se předstírat duševní chorobu a tak se dostane, jak sám říká, mezi debily. Jeho nakažlivý smysl pro chaos se okamžitě dostane do střetu s otupující rutinou léčebny. Jeho protivníkem je uhlazená sestra Ratchedová (Louise Fletcher), která se zařadila mezi nejbezcitnější a nejodpornější zlosyny v historii filmu. V sázce je osud každého pacienta na oddělení…

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.