Letní Letná KDY: Až do 31. srpna KDE: Letenské sady, Praha 7

Začíná mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná, festivalovou atmosférou naplní Letenské sady od 11. do 31. srpna. Úvod 19. ročníku obstarají švédští miláčci publika Cirkus Cirkör, kteří se vrací s novou verzí svého hitu Knitting Peace. Následuje zahájení přístupné široké veřejnosti zdarma v podobě oslnivé a ohňové Propane Punk show. Na Letní Letnou míří umělci celkem z 18 zemí světa, včetně takových zahraničních hvězd, jakými je francouzská legenda oboru Johann Le Guillerm či temperamentní soubor Compañía de Circo "eia" ze Španělska. Českou scénu otevírá soubor AirGym Art Company s premiérou NonSen(s) a hned v šesti sólech se představí novocirkusové umělkyně. To nejlepší z českého nového cirkusu obsadí kromě šapitó také 3 venkovní scény, kde festival nabídne 8 představení pro veřejnost zdarma. Festival dopřeje zážitky i dětem, a to na samostatné scéně s více než 86 představeními pro nejmenší. Více informací o programu, vstupenkách i všem dalším na letniletna.cz.

83. Výstava exotického ptactva

KDY: Do 28. srpna, denně 10-18

KDE: Skleníky Botanické zahrady PřF UK, Na Slupi 16, Praha 2

ZA KOLIK: 100 Kč (děti, studenti, senioři 50 Kč, ZTP zdarma)

Máte rádi exotické ptactvo? Je tu pro vás zajímavá výstava, tentokrát s podtitulem Království mníšků.

Letní scéna Harfa: Drobečky z perníku

KDY: Od 20

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 499–699 Kč



Barová zpěvačka Evy Mearová se vrací z protialkoholní léčebny domů, kde žije společně s kamarádkou Tobby, která absolutně odmítá své stárnutí, jelikož před lety na škole získala titul královny krásy, a se svým kamarádem Jimmym, neúspěšným hercem, který o sobě říká, že je nejstarší začátečník v celém divadelnictví. K tomuto životu samozřejmě patří i o deset let mladší milenec Evy, kytarista Lu Tenner, který nikdy neměl svojí vlastní střechu nad hlavou. V této společnosti, která se navzájem podpírá láskou a humorem, je jediný zdravý proutek Polly, nedospělá dcera Evy Mearové, která je dospělejší než její matka a všichni její kamarádi. Polly svojí kurážnou povahou ukáže své matce tu správnou cestu, jak žít… Drobečky z perníku je hluboká a dojemná komedie a jedna z nejlepších her klasika amerických komedií Neila Simona. „Smích přes slzy“ - i tak by se mohla tato komedie jmenovat.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Na skútrech křížem krážem Žižkovem

KDY: 18-20

KDE: Tramvajová zastávka Nákladové nádraží Žižkov v Olšanské ulici (ve směru na Olšanské náměstí), Praha 3

ZA KOLIK: Od 155 Kč



"Vždycky vás lákalo vyzkoušet si jízdu na skútru v pražských ulicích na vlastní kůži, ale nenašli jste dost odvahy? Pojďte do toho s námi. Zástupce společnosti na sdílené skútry BeRider vám na místě vysvětlí, jak skútry obsluhovat a zodpoví před samotnou jízdou všechny vaše dotazy. Následně vás zkušený průvodce a nadšený uživatel sdílených skútrů Martin Karlík proveze po žižkovských zaniklých a zanikajících industriálních památkách. Pro tuto akci si pro Vás společnost BeRider připravila speciální balíček 350 kreditů za 250 Kč, který vám bohatě vystačí na celou vyjížďku. Po zakoupení voucheru obdržíte speciální kód, který následně zadáte do BeRider aplikace (sekce Balíčky>PROMO kód) po čemž se vám tento balíček zpřístupní. Doporučujeme balíček zakoupit v den akce," zvou pořadatelé. Více informací zde.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Sklípkani se vrací do zoo

KDY: Denně 9-21 do konce září

KDE: Zoo Praha, U Trojského zámku 120/3, Praha 7

ZA KOLIK: V rámci běžné vstupenky do zoo



Zoo Praha zve na výstavu sklípkanů. Přes čtyři desítky druhů včetně toho vůbec největšího spatří návštěvníci v Galerii Gočárovy domy. Můžete se těšit nejen na barevné či silně jedovaté sklípkany, alei na velmi vzácné zástupce těchto členovců. Patrně nejatraktivnějším živým exponátem letoška bude samice sklípkana největšího (Theraphosa blondi) příznačně zvaná „Blondie“, jejíž druh je rovněž patrně největším pavoukem na světě.