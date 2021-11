Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Kolem světa: Írán - Tři tisíce tun lásky z Persie

KDY: Od 20.00

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Podíváme se na Írán očima tzv. Husákových dětí. Zamyslíme se nad rozdílem mezi Íránem a Persií. Budeme žasnout nad tím, kde se bere tolik lásky ve stínu teokratického režimu. Je mnoho zemí a mnoho národů, ale málokde zažijete to, co v bývalé Persii. Díky místním lidem si každý den budete připadat jako Alenka v říši divů. Přijďte se přesvědčit a budete tam chtít jet taky," zvou na svou přednášku cestovatelé Mart Eslem a David Surý.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Kurz negativního myšlení

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 380 Kč



Divadelní adaptace pozoruhodného norského filmu v sobě spojuje prvky psychologického dramatu se sarkasticky černou komedií… aneb Po dobrém občas nezmůžete vůbec nic! Geirr měl před dvěma lety autonehodu a je upoután na invalidní vozík. Jeho žena Ingvild ve snaze zachránit manželství pozve skupinu tělesně postižených, kterou vede až nechutně pozitivní a vyrovnaná psycholožka Tori. Geirr, milovník válečných filmů a Johnnyho Cashe, se však rozhodne k tvrdému protiútoku. A tak během jediné noci dochází nejen k sebedestruktivním hrám včetně ruské rulety, pokusům o sebevraždu či ne zcela dobrovolným skokům z okna, ale především k poznávání sebe sama, skoncování s falešnou upřímností, soucitem a možná ke skutečnému „léčení“ duše.

Eddie Stoilow v Lucerna Music baru

KDY: Od 21 (klub otevřen od 20)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 390 Kč

Eddie Stoilow je zpět v silné sestavě muzikantů a svým frontmanem. "Můžete se těšit na velký sound a super hosty. Uděláme hudební mejdan jak se sluší a patří," zvou pořadatelé i muzikanti.

Poslední kovák – první ministr

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Představení knihy rozhovorů historika Jakuba Šloufa s vůdcem průmyslových dělníků z listopadu 1989 a pozdějším prvním polistopadovým federálním ministrem práce a sociálních věcí Petrem Millerem. Autoři se společně zamýšlejí nad změnami postavení průmyslového dělnictva v období pozdního socialismu, nad způsobem, kterým továrny ovlivnily sametovou revoluci, i nad sociálními a ekonomickými důsledky následné transformace, která paradoxně vedla k zániku mnoha podniků i manuálních profesí. Poutavý životní příběh a otevřenost vyprávění Petra Millera jsou neobvykle inspirativním výchozím bodem pro takové úvahy. Vedle autorů knihy se panelové diskuse zúčastní též další členové někdejší Vlády národního porozumění Květoslava Kořínková a Pavel Rychetský. Odborný komentář přednese historik Jiří Suk. Moderátor pořadu: historik Vítězslav Sommer z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Vzpomínka na Václava Vačkáře

KDY: 14.30

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 80 Kč

Koncertní pořad Pražského salonního orchestru ke 140. výročí narození skladatele připravil a diriguje Jiří Pražský. Zpívá a pořadem provází Václav Vomáčka.

Zpívat jako Gigli

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Ungelt, Malá Štupartská 1, Praha 1

ZA KOLIK: 275-550 Kč



Chtěl by zpívat! Zpívat jako slavný italský tenor! Jen tak pocítí krásu a dosáhne životní harmonie… Mistrovské dílo největšího irského dramatika 20. století Toma Murphyho.