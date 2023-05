Podívejte se níže na pár akcí, které se na začátku nového týdne v Praze konají.

Do karlínských Kasáren dnes zamíří Cirkus Faust. | Foto: archiv pořadatele akce

Švandovo divadlo: Smrt mu sluší

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč

Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící.

Cirkus Faust v Kasárnách

KDY: 18-19

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné do klobouku



Kočovná divadelní skupina Budenebudekůň složená ze studentů DAMU každé léto zapřahá maringotku za koňské spřežení a objíždí menší česká města a vesnice. S inscenací Cirkus Faust už navštívili Jižní Čechy a Moravu a teď konečně poprvé zahrají i v Praze!Příběh principála Fausta, který zaprodá svou duši ďáblu, aby se stal úspěšným umělcem, kombinuje různé divadelní formy s živou hudbou a vším co ke kočovnému divadlu patří.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.