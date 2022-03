Pod zdánlivě prostými všedními výjevy obrazů Kamila Lhotáka se skrývá znepokojující magnetismus vzpírající se logickému vysvětlení. Dokumentární film Muž zbavený tíže hledá dosud neznámé skutečnosti a snaží se je propojit do nových souvislostí. Režisér Josef Císařovský se s pomocí umělcova syna Kamila Lhotáka Juniora, publicisty Jana Králíka, autora monografií Libora Šteffka, sběratele a nakladatele Jana Dvořáka, tiskaře Martina Boudy a dalších pamětníků snaží hledat inspirační zdroje Lhotákovy imaginace i události, které ovlivnily nejen jeho výtvarnou cestu ale i samotný život.

Příliš drahý jed

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 350 Kč



Divadelní rekonstrukce vraždy Alexandra Litviněnka… Alexandr Litviněnko, bývalý agent KGB a FSB, emigroval v roce 2000 do Velké Británie v důsledku perzekucí po zveřejnění nezákonných praktik ruských tajných služeb. Se svojí ženou Marinou a synem se usadil v Londýně. Právě v jednom z tamních hotelů si s ním na začátku listopadu 2006 dali schůzku dva ruští agenti. Jejich plán otrávit Litviněnka radioaktivním poloniem 21O však vyšel jen zčásti - kontaminovaného zeleného čaje se napil málo, a tudíž ještě další tři týdny žil. A v nich vypovídal. Ze své smrti obvinil nejen ruské tajné služby, ale i ruského prezidenta. Kreml dodnes jakoukoli spojitost s případem odmítá. Britská dramatička Lucy Prebble (nar. 1980) i přes detailní popis celé kauzy nepředkládá divákovi jen čiré dokudrama, ale mistrně využívá potenciálu divadelnosti dané látky. Vzniká sugestivní kaleidoskop situací, které střídají žánry i časové roviny, stejně tak jako perspektivu, z níž je příběh nahlížen. Retrospektivní forma nabízí možnost komentářů, ale též upozornění na podstatné detaily. Postupně se vše skládá v silné drama. Divadelní rekonstrukce známé kauzy se zdá být jedinou možností, jak se dobrat spravedlnosti. Proto se do ní Alexandrova žena Marina vůbec pustí. A to i za cenu střetu s těmi nejmocnějšími. Hra Příliš drahý jed vychází ze stejnojmenné knihy Luka Hardinga a měla světovou premiéru v londýnském Old Vic Theatre. Švandovo divadlo přizvalo k režii hry Thomase Zielinského, který působí na domácích i zahraničních scénách.

Kolem světa: Karpatský oblouk - pěšky do Banátu

KDY: Od 20

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Pěšky přes Slovensko, Polsko, Ukrajinu a Rumunsko po hřebenech Karpat s cílem v Banátu - to byla Viktorčina tři a půl měsíční cesta plná dobrodružství. V horách se setkávala s místními lidmi i s medvědy, potýkala se s útoky pasteveckých psů a nepřízní počasí, procházela známými místy i těžko prostupnou divočinou. Karpatský oblouk přešla podruhé po šesti letech, aby porovnala, jak se za tu dobu Karpaty změnily, jak ji posunuly zkušenosti z ostatních dálkových treků, a aby o cestě natočila film, o který při první cestě přišla, když byla v Rumunsku okradena. Na zádech si tentokrát nesla outdoorové vybavení o hmotnosti pěti kilogramů. Přednáší a promítá Viktorka Rys Hlaváčková.

Kukal Quartet na Novoměstské radnici

KDY: Od 19.30

KDE: Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1, Praha 2

ZA KOLIK: 120-280 Kč



Mladí a nadějní hudebníci z ansámblu Kukal Quartet na svém koncertě představí čistě dvořákovský repertoár. V jejich podání zazní dva Dvořákovy smyčcové kvartety. Kvartet byl založen na podzim roku 2020 čtyřmi mimořádně nadějnými hráči mladé generace, kteří si velmi váží odkazu české kvartetní školy. Jen krátce po vzniku získali v květnu 2021 třetí cenu a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro. Lektory ansámblu jsou přední osobnosti české hudební scény Peter Jarůšek (Pavel Haas Quartet), Jakub Fišer (Bennewitz Quartet) a Tomáš Jamník.

Zabruslete si v Centru Černý Most

KDY: Denně do února 9-12, 12.30-15, 15.45-18, 18.30-21

KDE: Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 14

ZA KOLIK: 100 Kč na osobu, další služby a půjčovna bruslí zde

Oblíbené venkovní kluziště u Centra Černý Most potěší širokou veřejnost i letos. Nemáte brusle? Nevadí! Za drobný poplatek si můžete zapůjčit veškeré vybavení. Navíc děti, které si na bruslích ještě nejsou jisté, mohou od 6. prosince navštěvovat oblíbené kurzy bruslení.

Myši patří do nebe: Výstava

KDY: 22. ledna až 15. května, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 9

ZA KOLIK: Od 40 Kč, rodinné vstupné 190 Kč



Výpravnou výstavu kulis, scenérií, rekvizit i půvabných loutek z animovaného filmu Myši patří do nebe si rozhodně nemůžete nechat ujít! "Mnohých detailů si ve filmu díky krátkosti záběru ani nelze povšimnout. Na naší výstavě nabídneme návštěvníkům jedinečnou příležitost si dopodrobna jednotlivé scény i objemné dekorace prohlédnout. A nejenom to! Nejmenší děti si výstavu mohou užít i dobrodružně díky zábavné mapce, která jim poslouží jako interaktivní průvodce filmovým zákulisím i příběhem. Starším dětem i dospělým doporučujeme ke zhlédnutí také film o filmu v zámeckém minikině a o další zážitky s výstavou se postará například i stylový fotokoutek ve středověkém sklepení," říkají organizátoři akce.

Botanická: Jak krmit ptáky?

KDY: Do 31. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Panelová fotografická výstava na téma ptáků a ptačích krmítek je plná užitečných informací. Seznámíte se na ní s nejnovějšími poznatky o celoročním přikrmování ptáků v našich zahradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší krajině a naleznete zde také vyobrazené základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou důležitá nejen v horkých letních dnech. Výstava bude k vidění v prostorách venkovní expozice Ornamentální zahrady.

Czech Press Photo: Výstava vítězů

KDY: Do konce května, denně 10-18

KDE: Národní muzeum (Historická budova), Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 120 Kč



V Národním muzeu i letos spatříte to nejlepší, co soutěž Czech Press Photo může nabídnout. Na velkoformátových fotografiích budete obdivovat nejen vítězné snímky již 27. ročníku této prestižní soutěže, ale nově i fotografie, které vzešly z letošního úplně prvního ročníku soutěže Czech Photo Junior pro mladé fotografy ze základních a středních škol. Fotografií roku 2021 se stal snímek Petra Topiče, který zachytil následky ničivého tornáda na jižní Moravě.

Džungle, která nespí

KDY: Do 26. března, denně 9-16

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč

Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají v noci a omamně voní, skleníkem se nese koncertování tropických žabek… Interiér skleníku je rozdělen do tří částí s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu, v nichž se postupně seznamujete s rostlinstvem tropického a částečně i subtropického klimatického pásma.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč



Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.