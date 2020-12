Autokino Strahov: Ex Machina

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Caleb (Domhnall Gleeson) měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana (Oscar Isaac). V okamžiku kdy uprostřed pustiny vyskočí z vrtulníku, který ho na místo dopravil, dojde mu, že na tenhle týden jen tak nezapomene. Jenže ani nejbujnější fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho čeká v supermoderní stavbě připomínající protiatomový bunkr. Prvotní ostych zažene Nathanův přátelský přístup. Pak se však seznámí s Avou (Alicia Vikander). U přátelské dívky s krásnou tváří jen dráty vedoucí jejím průsvitným tělem prozrazují, že je ve skutečnosti unikátním technologickým experimentem. Jeho součástí se právě stal i Caleb. Jeho úkolem je prostá interakce s Avou, kterou Nathan pečlivě pozoruje a zaznamenává a testuje tak možnosti umělé inteligence. Dokáže být Ava natolik „lidská", že Caleb zapomene, že komunikuje s robotem? Dokáže v něm probudit nějaké city? Calebovi se však role pokusného morčete začne čím dál víc zajídat, zvlášť když s Avinou pomocí zjistí, že Nathan mu o svém výzkumu neřekl zdaleka všechno.

Kolem světa: Cestování se psem po Evropě

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování.

ZA KOLIK: 50 Kč



Seriál cestovatelských přednášek, dnes ta nejroztomilejší. Border kolie Corey je cestovatelka, stopařka a chodící roztomilost. Zatím prostopovala 27 států Evropy a Asie a zúčastnila se mnoha festivalů. Nepustili jí do Japonska nebo Afghánistánu a zavřeli jí v Rusku. Stala se hvězdou pořadu Víkend na Tv Nova, České televize v pořadu Kočka není pes, Dobré ráno, Sama doma i Všechnopárty Karla Šípa. Ani Slávek Král není žádný cestovatelský začátečník. Za 9 let cestování podnikl dvě cesty kolem světa stopem, na každém obydleném kontinentu pobyl minimálně půl roku a navštívil 85 zemí.

Onlinepřednáška v rámci festivalu Kolem Světa bude úplně jiná, než klasická přednáška, neuslyšíte patálie z Ruska, Střední Asie a Íránu. Tentokrát se podíváme více do Itálie, Polska, na Balkán a trochu i po České republice. Povíme si tipy jak cestovat se svým mazlíčkem, co rozhodně nedělat a představíme Slávkovu novou knihu "Stopařův průvodce zeměkoulí".

Výstava TMBK Českoland je zpět

KDY: Do 23. prosince

KDE: Oreo Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

ZA KOLIK: 299 Kč



Jeden z nejvýznamnějších audiovizuálních umělců dnešní doby, nespoutaný a pobuřující kolážista TMBK, se chystá sejít mezi prostý lid a pobavit jej. Monumentální sochy, dehonestující instalace a fascinující multimediální prezentace – a samozřejmě i velkolepé shrnutí života a díla hrdiny virálního věku TMBK v jedné výjimečné výstavě. Přijďte se podívat na multimediální cirkus, kde stihne zasloužený osud Andreje Babiše, Miloše Zemana i Alzáka…

Louskáček Baletu Národního divadla: Live stream

KDY: 20-22 (ke zhlédnutí online do 27. prosince)

KDE: YouTube

ZA KOLIK: Zdarma



Zažijte kouzlo Vánoc s Baletem Národního divadla. Společný dárek Baletu Národního divadla a České televize je symbolickým vyjádřením toho, že dávat radost je smysluplné a důležité ve šťastných i těžkých dobách.

Vypsaná fixa Vánoční Happy Monday

KDY: 18.30-20

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma (dobrovolné příspěvky zde)



Vypsaná fiXa je pardubická skupina mající základy v rocku obohaceném o prvky jiných žánrů; sama kapela se někdy označuje za pop punkovou. Na dnešní večer si pro vás se svými přáteli připravili vánoční online koncert.

Národní muzeum dětem

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Právě pro vás Národní muzeum připravilo omalovánky inspirované sbírkovými předměty nebo výstavami. Fantazii ani barevnosti se žádné meze nekladou. Stáhněte a vytiskněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích Příběh Tomáše a Charlotty, S pastelkami do světa a Rok na vsi. Čekají na vás také zvídaví kamarádi Honzík a Fany.

Online advent u Wericha: Dana Kolářová

KDY: Od 20

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Adventní setkání s oblíbenou českou herečkou si dává za cíl vnést několik pozitivních myšlenek do našeho společensky prvního "nouzového" adventu. Setkání s herečkou Danielou Kolářovou pokračuje čtyřdílnou adventní sérii rozhovorů Martina Dvořáka s osobnostmi veřejného života ve Werichově vile v Praze.