Talaqpo v Akropoli

KDY: Od 21

KDE: Palác Akropolis (divadelní bar), Kubelíkova 27, Praha 3

ZA KOLIK: 250 Kč

Hudba kvintetu Talaqpo osciluje mezi experimentální world music, volnou improvizací, jazzem a syrovým venkovským šramlem. Poslední album ToTribes, na němž hostoval Vojtěch Procházka, odkazovalo na lidovou a klasickou hudbu indických států Orissa a Tamilnadu. Novější tvorba čerpá z cest po východní Africe a ze setkání s místními komunitami v Ugandě a Zambii. Inspirují se nejen vyposlouchanými rytmy a nápěvy, ale také terénními nahrávkami, nasbíranými příběhy, zvukem venkovských orchestrů a sborů. Ve společné tvorbě se Talaqpo noří do volné improvizace i promyšlených aranží a vzdálené ozvuky destruují v lehce invazivních kolážích. Individuální pojetí jednotlivých hráčů, jejichž různorodý background rozkročený od jazzu, rocku, folkloru, klasické i experimentální hudby až po alternativu, nachází v kvartetu vyváženou synergii. Sestava: Lucie Páchová (zpěv), Milan Jakeš (housle), Šimon Marek (violoncello), Jan Chalupa (bicí) a Luan Gonçalves (kontrabas).

Kolem světa: Špicberky - norské souostroví v Arktidě

KDY: 20-23

KDE: Po zaplacení přes SMSticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf… "Dnes jsme si pro vás připravili něco speciálního. Přeneste se s námi do Arktidy na norské soustroví Špicberky. Majestátní hory, ledovce a zvířecí král severu lední medvěd. Střídání polárního dne a noci, extrémní teploty hluboko pod bodem mrazu a malá kosmopolitní komunita žijící v městečku Longyearbyen zhruba 1100 kilometrů od severního pólu. To vše budou témata, kterými nás provede Honza Hvízdal. Musher, průvodce v divočině, dobrodruh, fotograf a lektor, který na tomhle úžasném místě strávil 4 roky svého života. Jaké je to stát tváří v tvář lednímu medvědovi? Jak se žije 3 měsíce v naprosté tmě? Jak je to v Arktidě s klimatickou změnou? Na tyhle a další otázky dostanete během přednášky odpověď," zve cestovatel a fotograf Jan Hvízdal.

Ukončete nástup, dveře se otevírají

KDY: Od 14.30

KDE: Azyl 78, Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 250-300 Kč přes GoOut

Týmy Jatka78 společně s Cirkem La Putyka i letos na začátek léta pro děti připravily odpolední rozcvičku na prázdninové rošťárny plnou cirkusových a hudebních workshopů, divadla a legrace. Děti si budou moci vyzkoušet akrobacii na laně, žonglování či divoké bubenické rytmy. Jsou pro ně připravena tři divadelní představení, štěstíčka, cukrová vata, soutěže a mnoho dalšího. No a komu z vás by se večer ještě nechtělo domů, může zůstat na speciální show absolventů Studia Cirk La Putyka.

Koncert na střeše: Sunflower Caravan

KDY: Od 19.30

KDE: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

ZA KOLIK: 213 Kč přes GoOut



Pražská indie-rockovová skupina Sunflower Caravan vydala po dlouhých jedenácti letech své třetí řadové album. První ochutnávka z desky, píseň Kind of Happy, spatřila spolu s videoklipem světlo světa již loni v únoru, vydání celé desky ale zásadně zbrzdila celosvětová pandemie. Kapela poté v průběhu covidového roku vypustila další tři písně, taktéž doplněné originálními videoklipy. Nové album si dnes budou moci fanoušci poslechnout také naživo.