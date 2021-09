Podzimní koncert Pražského salonního orchestru

KDY: Od 14.30

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 80 Kč

Podzimní koncert Pražského salonního orchestru diriguje a pořadem provází Václav Vomáčka. Čekají vás písničky J. Ježka, S. E. Nováčka, J. Beneše, J. Traxlera, V. Bláhy a K. Hašlera, zpívají Ivana Ježková a Václav Vomáčka.

Kino Strahov dnes: Okupace

KDY: Od 20.00

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil, 120 Kč za venkovní sezení



Jedna noc, jeden bar. Ospalý večírek herců po představení naruší návštěva nezvaného hosta. Namol opilý ruský důstojník přišel prodat kanystr armádního benzínu, jenže obchod se zvrhne v závody v pití vodky a Rus, zaujatý nejen pohlednou Miladou, ale hlavně komickou zbabělostí všech přítomných mužů, se k odchodu nemá. Atmosféra houstne spolu s oblaky cigaretového dýmu, charaktery se lámou, Rus se skvěle baví. Tak skvěle, že nakonec vytáhne zbraň… Večírek v rytmu kosmické psychedelie kultovních Kill the Dandies! se rozjíždí víc, než je osazenstvu milé. Hra se mění v past, hrdinové ve zbabělce a zbabělci v hrdiny. A z okupovaného baru vede jen jediná cesta: revoluce! Po téhle pitce nikdo nezůstane jako dřív.

Uvnitř černobylské zóny s Milanem Říským

KDY: Od 19

KDE: Ústřední knihovna, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

ZA KOLIK: 120 Kč

U prvního checkpointu si koupíte svítící kondomy, podepíšete papír, že vstupujete na vlastní nebezpečí, v hotelu vás pro jistotu na noc zamknou a pětkrát vás ujistí, že to, co jíte, opravdu nepochází z uzavřené oblasti. I přes svou negativní pověst je zóna kolem jaderné elektrárny Černobyl rok co rok cílem desetitisíců turistů. Další vlnu zájmu o téměř opuštěnou oblast plnou malých zapadlých vesniček, temných zákoutí s panenkami a plynovými maskami a rozpadajících se paneláků ve městě Pripjať nastartoval seriál Černobyl v produkci HBO. Přesto vás černobylské bábušky vezmou k sobě domů a chtějí od vás posekat zahradu výměnou za historky z dubna 1986. Je Pripjať stále městem duchů se svou typickou depresivní atmosférou, nebo se stal z místa rušný Václavák? Do střežené oblasti největší jaderné katastrofy se začátkem loňského června vypravil plzeňský fotograf Milan Říský.

Národní muzeum: Sluneční králové

KDY: Denně do konce září

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 69, Praha 1

ZA KOLIK: 50-300 Kč



Výstava Sluneční králové je výjimečným mezinárodním projektem, který dokumentuje největší archeologické objevy českých egyptologů spjaté s výzkumem egyptského Abúsíru, starověkého královského pohřebiště sousedícího na severu s Gízou a na jihu se Sakkárou. Vstup na tuto výstavu je možný pouze s předem zakoupenou online vstupenkou na konkrétní den a čas. Vstupenky není možné zakoupit na pokladně.