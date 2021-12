Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

O čertovi a jiné vánoční pohádky

KDY: Od 18

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 100 Kč



Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci! Hrdina nejnovější pohádky O čertovi, Florimón, je zároveň průvodcem celého pohádkového pásma.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Národní muzeum: Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18 do konce roku

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Výstavu Olympijské Tokio připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborema Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městemv historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé. Nově byla do výstavy umístěna i letošní olympijská nástupová kolekce od návrhářky Zuzany Osako.

Buchty a loutky: Vánoční raketa

KDY: Od 15 a od 17

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 120 Kč

Když Špidlíci pečou pro Ježíška vyhlášenou špidlíkovskou lahodnou vánočku, je svět kolem provoněný tisícem vůní a celý krásný. Ale jen do chvíle, kdy se zjeví otrava Dupík, co prská, ošklivě kouká a všechny otravuje. To se vám pak strhne pěkná nepěkná mela! V neštěstí pomohou Špidlíkům zlatník, hajný a rybářka. Nakonec se všichni šťastně sejdou u jesliček v Betlémě, nad kterým do daleka září dvě vánoční hvězdy – Kometa a Raketa. Pro děti od 3 let.