Pět let s batohem na zádech

KDY: 20-21.30

KDE: Kavárna dobrodruha, Seifertova 4, Praha 3

ZA KOLIK: Od 100 Kč

"Třetího května roku 2015 to začalo výstupem na Sněžku, kde jsem chtěla vidět východ slunce, jako plno ostatních lidí. Mělo to tím také skončit, ale tak mě to nadchlo, že se v tom už dalších 5 let vezu…

Island, Slovinsko, Kanada, Skotsko, GR20 a plno dalších míst, které jsem za těch 5 let s batohem, mým nejlepším kámošem na zádech, prožila. Slzy štěstí a smutku, nespočet modřin, krve a propocených trenek. Poznání nových přátel, získání nových zkušeností. Chci vám předat aspoň část z toho všeho, co jsem zatím za těch 5 let objevila," láká cestovatelka Hana Jampílková ma svou přednášku.

Hvězdné léto: Úhlavní přátelé

KDY: 20-22

KDE: Divadlo Kalich, Jungmannova 9, Praha 1

ZA KOLIK: Od 499 Kč



Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté přátelství… aneb Co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě autem na návštěvu.

Swingová tančírna na lodi

KDY: 19-20

KDE: Loď Cargo Gallery, Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Zdarma



Začíná se v 19 hodin na palubě lodi s krásným výhledem na Vyšehrad. Od 20.00 se můžete přesunout do lodních útrob, kde na vás bude čekat prostorná místnost pro zhruba 300 lidí s dřevěnou podlahou a klimatizací.

Nepřístupné prostory Tančícího domu

KDY: 10-18 (denně až do 31. srpna)

KDE: Galerie Tančící dům, Jiráskovo Náměstí 6, Praha 1

ZA KOLIK: Dospělí 190 Kč, senioři a studenti 110



Tančící dům otevírá pro veřejnost své technické zázemí a další nepřístupné prostory včetně nové vyhlídky a vnitrobloku. Symbolicky tak oslaví 30. výročí první myšlenky Václava Havla postavit na nároží Jiráskova náměstí kulturní dům, který by sloužil veřejnosti a prvního návrhu architekta Vlada Miluniće z roku 1990. Z domu, za jehož návrhem stojí spolu s Milunićem i slavný architekt Frank Gehry, se stala ikona moderní architektury a jedna z nejznámějších staveb v Praze.