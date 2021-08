Arakain v branických Ledárnách

KDY: Od 20 (areál otevřen od 17)

KDE: Ledárny Braník, Praha 4

ZA KOLIK: V předprodeji od 395 Kč, na místě 450 Kč

Metalová legenda české hudební scény se představí na letní scéně v Ledárnách Braník. Nenechte si ujít! Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air stojí hned vedle historické budovy branických Ledáren, kde si kromě skvělých koncertů užijete i pohodovou letní atmosféru. V areálu si můžete dát ve stínu drink, Plzeň do skla anebo něco dobrého k jídlu. Stánek má u nás Modrý zub se svojí vychytanou asijskou kuchyní (a taky zmrzlinou), můžete si dát skvělé hranolky u Staré Belgie anebo parádní řecký gyros. Po každém koncertu se koná v Opera stanu afterparty s DJem.

Pohybové divadlo & slam poetry

KDY: Od 17

KDE: Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

ZA KOLIK: 200 Kč přes GoOut, 220 Kč na místě



V tomto komponovaném večeru si budete moci užít tři 15minutové bloky pohybového divadla skupiny tYhle a mezi nimi dvě 40minutové nálože slam poetry od takových es, jako jsou Anatol Svahilec, Mango nebo Empathic.A o jaké divadlo půjde?Fantomové, strašidla, přeludy, přízraky… Vyplňují prostor svou existencí a dopřávají nové pohledy na nevyužitá zákoutí, kolem kterých den co den procházíme. Les Fantômes je pohybová klauniáda pro všechny věkové skupiny. Vyznačuje se spontánní interakcí s diváky, improvizací a touhou hrát si.

Letní scéna Harfa: Víš přece, že neslyším, když teče voda

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 599 Kč zde



Komedie Roberta Andersona. Tři příběhy (Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert), které nám autor líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého z nás. První z nich – to je zdrcující touha uplatnit se, zviditelnit se, dosáhnout úspěchu stůj co stůj; druhá je o tom, jak veškeré vžité představy o „posvátném svazku manželském“ mizí, jakmile více než zralému muži přeběhne přes cestu půvabné mládí; a konečně třetí – dialog starých manželů, jimž se vzpomínky na minulý život a lidé, s nimiž měli co dělat, pletou až k absurditě. Všechny ty postavy pojednal autor s bujarým humorem, ale současně s láskou; smějeme se jim, ale nevysmíváme, protože nás současně dojímají a cítíme k nim sympatii – mnozí možná i empatii.