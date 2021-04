Kolem světa: Severozápad USA

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf… Severozápadní část USA je rájem milovníků hor, lesů a sopek. Obrovskou sílu vody, ledu a ohně poznáte v deštných pralesech na pobřeží Tichého oceánu, v ledovcových oblastech Skalistých hor a ve vulkanickém Kaskádovém pohoří. Oblast se prezentuje vyhaslými i spícími sopkami a na mnoha místech se přímo na vlastní oči setkáváte s důsledky jejich činnosti. Mount Rainier s mnoha ledovci, sopka Saint Helens, která naposledy vybuchla před pár lety a největší sopečné jezero na světě Crater Lake. To vše doplní největší světový supervulkán, ve kterém se nalézá úchvatný národní park Yellowstone s největší koncentrací gejzírů na světě. Takový je americký severozápad. Chladný a žhavý zároveň. Promítá cestovatel Miloslav Martan.

Mezinárodní konference k poctě laureáta Ceny Václava Havla

KDY: Od 12.30

KDE: Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma



"Mohlo by se na první pohled zdát, že pandemie nediskriminuje a postihuje všechny bez rozdílu. Boj s koronavirem by ale neměl zastírat naléhavost boje za lidská práva a už vůbec by neměl poskytovat zástěrku či omluvu jejich porušování. Dobu krize se mohou totiž tyranské režimy snažit využít a skrývat se za ni. Minulý rok byl v tomto ohledu varovný. Tvrdé potlačování lidských práv v Hongkongu, pokračující útisk Ujgurů, brutální pogromy barmského režimu proti lidem demonstrujícím za demokracii, či metastáze teroru islámského státu v některých afrických zemích nás má k tomu mít se na pozoru," říkají pořadatelé z Knihovny Václava Havla. "Ve všech těchto zápasech za důstojný a normální život hrají důležitou a často vůdčí roli ženy. Je proto víc než na místě, že právě ženy jsou letošní finalistky Ceny Václava Havla za lidská práva. Všichni doufáme, že po konci pandemie se vrátí i právo na normální život. Ale v mnoha zemích světa, ať je to v Kongu, Saúdské Arábii či v Nepálu, ženy nechtějí a nemohou čekat, přejí si normální život už dnes," dodávají.

Program:

12.30 – 13.00

Přímý přenos ze zasedání Parlamentního shromáždění, Rady Evropy ve Štrasburku

13.00 – 13.10

Zahájení mezinárodní konference ředitelem, Knihovny Václava Havla Michaelem Žantovským

13.10 – 13.20

Keynote Kateřiny Šimáčkové, soudkyně Ústavního soudu ČR

13.20 – 13.30

Medailonky finalistek

13.30 – 13.40

Rozhovor s laureátkou Ceny Václava Havla za lidská práva 2020

13.40 – 14.30

Panelová diskuse s finalistkami, moderuje Michael Žantovský

Camino: Zimní cesta na konec světa

KDY: Od 20

KDE: Facebooková událost, vstupenky a odkaz na akci zde

ZA KOLIK: Od 129 Kč



Cestující pisálek Jirka Kalát bude vyprávět o své pouti do Santiaga de Compostela. "Poutní cesta do Santiaga de Compostela? Mainstreamová pruda, řekne mnoho lidí a mají vlastně trochu pravdu. Vloni se na cestu do města, kde spočívají ostatky Svatého Jakuba Staršího, vydalo 301 036 lidí. Kolem poloviny z nich pouť šlape v letních měsících, v zimě však nechodí skoro nikdo. Prázdné pěšiny, kostely i albergue, tedy ubytovny, tak nabízejí prostor k rozjímání a poutní atmosféra je mnohem hmatatelnější, než ve zbylých částech roku. V lednu 2017 vyšlo z různých míst v Evropě 1355 poutníků, tedy jen 0,45 procenta z celoročního počtu, v lednu roku 2018 zase 1355. Já byl jedním z nich," říká.

Chrup psa z pohledu zdraví, chovu a hodnocení exteriéru

KDY: 18-19.45

KDE: Facebooková událost, vstupenky přes GoOut, vysílá se přes YouTube kanál Labvet

ZA KOLIK: 250-300 Kč



Standardy jednotlivých plemen většinou detailně popisují požadavky na typ skusu a počty zubů. Otázkou je, zda je chrup psa opravdu tak důležitý a zda se jedná jen o oblast estetickou a jak k tomu přistupovat při výběru chovného páru? Odkaz na vysílání obdržíte po zaplacení hodinu před začátkem vysílání.

Aleš Špičák: Země v pohybu – světová zemětřesení a výbuchy sopek v uplynulém roce

KDY: Od 18

KDE: Zde

ZA KOLIK: Zdarma



Planeta Země je každoročně dějištěm tisíců zemětřesení, více či méně pocítěných jejími obyvateli, a desítek sopečných erupcí. Přednáška osvětlí příčiny těch nejvýznamnějších, k nimž ve světě došlo během uplynulých dvanácti měsíců – mj. ničivých zemětřesení v Chorvatsku, v Egejském moři a v Indonésii, spektakulární sopečné erupce Etny a kombinace zemětřesení a výstupu magmatu na Islandu

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky už rok potýká s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách online prohlídky výstav. V současné chvíli si můžete projít výstavy: Lidová víra, Parlament!, Sblížení: Lidé a velké šelmy Šumavy, Korona v muzeu, 1620: Cesta na Horu, Lvem mě nazývají, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu, Import / Export / Rock´n Roll.

Moje kino live: Bílý bílý den

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



"Projekce probíhají formou živého streamu. Vyberte si film v programu a kupte si vstupenku úplně stejně, jako byste si kupovali lístek do kina. Odkaz na stream vám přijde současně se vstupenkou. Před projekcí si můžete povídat s ostatními diváky i kinaři prostřednictvím chatu. Po filmu můžete ještě probrat dojmy a filmové zážitky. K projekcím si pro vás připravujeme také zajímavosti o filmu, které vám posíláme do chatu," říkají pořadatelé akce. Dnes vás čeká islandský film Bílý bílý den. V odlehlém islandském městečku se bývalý policista vyrovnává s tragickým úmrtím své ženy. Smíření komplikuje zpráva, že jeho milovaná vedla ještě jiný, tajný život. Obrysy její minulosti vystupují z bílé mlhy jako okolní krajina. Byla mu nevěrná? Ingimundur nemůže jít dál, dokud nezjistí pravdu. Jeho zármutek se s rostoucím napětím mění v posedlost, která ohrozí jeho i jeho blízké. Druhý celovečerní snímek Hlynura Pálmasona (Winter Brothers) byl uveden na MFF v Cannes 2019 v sekci Critics' Week a z festivalu si odvezl ocenění pro výjimečný herecký výkon Ingvara Sigurdssona v hlavní roli.