Podívejte se níže na pár akcí, které se na začátku nového týdne v Praze konají.

Švandovo divadlo na Smíchově v pondělí večer uvádí Hamleta. | Foto: ŠDnS/A. Hrbková

Autokino Strahov: Pappa Mia!

KDY: Od 22

KDE: Autokino Strahov, Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Americká komedie… Sebastian je pozván na společný víkend k rodičům své snoubenky. Je tu ale jeden italský háček. Nemá totiž jinou možnost, než vzít na návštěvu do honosného sídla bohatých amerických snobů taky svého tátu. Italského imigranta, holiče z New Yorku, prostořekého obyčejného chlapíka klasického střihu, jenž se do moderní doby a do spořádané rodiny pracháčů ani trochu nehodí. Sebastian má strach z velké ostudy a moc dobře ví, proč. Z víkendu se stane souboj dvou zcela odlišných světů a ihned po příjezdu začne řetězec šílených situací a karambolů. Hostitelku, která se tuhle italskou pohromu pokusí na svém panství přežít, hraje Kim Cattrall ze Sexu ve městě.

Festival bonsají a japonské kultury

KDY: Do 25. června, denně 9-19

KDE: Botanická zahrada, Trojská 800, Praha 8

ZA KOLIK: Od 120 Kč, dospělí 180 Kč

Také letos se můžete těšit na přehlídku nejlepších bonsají od předních českých i zahraničních pěstitelů v rámci soutěžní výstavy bonsají s bohatým doprovodným programem ve stylu Japonska. Součástí letošního osmnáctého ročníku výstavy je i mezinárodní Bonsajové Trienále, které se v České republice koná jednou za tři roky.

Výstava 100 let Českého rozhlasu

KDY: Do 31. prosince, úterý až neděle 9-18

KDE: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, Praha 7

ZA KOLIK: Děti 60 Kč, snížené 150 Kč, dospělí 280 Kč, rodinné 560 Kč



Ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání u nás pořádá Český rozhlas spolu s Národním technickým muzeem výstavu „Sto let je jen začátek – Český rozhlas 1923–2023“. Od slavnostního otevření 17. května 2023 až do konce roku mohou návštěvníci díky různorodým formám poslechu doslova zažít rozmanitost rozhlasové produkce v průběhu uplynulého století. Výstava ale kromě historie představí i aktuální trendy a vyhlídky konzumace obsahu, způsoby jeho příjmu i distribuce.

Fidlovačka: Tik Tik

KDY: Od 19

KDE: Divadlo Na Fidlovačce, Křesomyslova 625/4, Praha 4

ZA KOLIK: 600-890 Kč

Šílená komedie, která se stala hitem… Šest pacientů s různými psychickými problémy čeká na vyhlášeného specialistu MUDr. Sterna, který má zpoždění. Tikají hodiny, tikají pacienti, tiky se násobí ale doktor stále nikde… Situace v čekárně nabírá nečekaných, šílených až absurdních rozměrů a vy tak zažijete komediální nálož, jakou umí jen herci a herečky Divadla Mír v čele se Štěpánem Kozubem, Vladimírem Polákem, Robinem Ferrem, Ladou Bělaškovou, Michalem Sedláčkem, Beátou Hrnčiříkovou či Marií Annou Kupcovou.

Švandovo divadlo: Hamlet

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 450 Kč



Hamlet v režii Daniely Špinar je rodinné drama skandinávského ražení. Soustředíme se totiž na příběh chlapce, který ztratil otce a vlastně i matku, která se brzy po smrti manžela znovu provdala – jde tedy opravdu o rodinnou tragédii, navíc tragédii velmi exponované, královské rodiny. Na všechny je vidět, veškeré dění probíhá v síních paláce, vše je vlastně zároveň veřejné. A mladý Hamlet svého otce miloval, miloval i krásnou a chytrou Ofélii, jenže pak se dozvěděl něco, s čím nelze dál žít. Nebo to jde, znát krutou pravdu a mlčet? A tak se může zdát, že se dánský princ zbláznil. V jeho šílenství je ale, jak říká královský komoří, metoda… Že to dobře neskončí, víme asi všichni.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!