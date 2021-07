Xavier Baumaxa v branických Ledárnách

KDY: Od 20 (areál otevřen od 17)

KDE: Ledárny Braník, Praha 4

ZA KOLIK: Od 320 Kč

Litvínovský bard Xavier Baumaxa vystoupí v rámci Lucerna Music Bar Open Air v Ledárnách Braník. Nenechte si ujít! Koncertní areál pro Lucerna Music Bar Open Air letos vzniká hned vedle historické budovy Branických Ledáren. Návštěvníci si kromě skvělých koncertů užijí i pohodovou letní atmosféru, v areálu bude dostatečně velká chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití.

Jazz Dock Orchestra plays the Standards

KDY: Od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2/3249, Praha 5

ZA KOLIK: 270/400 Kč

V rámci červencového koncertu se náš orchestr vrátí k „rezervoáru“ moderního jazzu - tzv. standardům. Jazzové standardy pocházejí většinou z muzikálů, které se hrály ve třicátých a čtyřicátých letech na Broadwayi, a v některých případech se jazzovým standardem stala také přearanžovaná verze některé filmové písně. Často je do tohoto pojmu zahrnuta i široká škála bebopových nebo hardbopových skladeb z padesátých a šedesátých let. Jazz Dock Orchestra vzdá hold mnoha krásným skladbám z této éry a zazní skladby jako What Is This Thing Called Love, I'm An Old Cowhand, How Insensitive, Stella By Starlight, Here's That Rainy Day a další v originálních aranžích Andyho Schofielda a Jana Jiruchy! Celý repertoár bude doplněn původními kompozicemi obou leaderů orchestru - např. Convolution, Night Colours, Dark Corners (Andy Schofield) nebo Mr McAke (Jan Jirucha). Milovníci moderního jazzu se mají opravdu na co těšit!