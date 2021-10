Slušný člověk

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: 250 Kč

Nic víc, než zdánlivě „obyčejný“ život jednoho „slušného“ člověka. Nejprve to byl hodný, ale neduživý chlapec, vždy vzorně prospívající ve škole, později laskavý a pozorný manžel. Obyčejný člověk pracující na železnici, později postoupivší v kariéře na úřednické místo na ministerstvu dopravy. Anebo ne? Je to tak jiné, když dávno osaměle žijící vdovec bilancuje svůj skromný pobyt na tomto světě? Opravdu byl jeho život tak obyčejný? Náhle a nečekaně vystupují další části jeho osobnosti, postupně se vynořují z hlubin, spolu s tím, jak se odkrývá celá minulost. Během jediného momentu, kdy se ho už dotýká smrt, zobrazí se mu před očima celý život. Jak jinak se to mohlo stát než právě na vlakovém nádraží, kde se lidé potkávají a jsou si zcela anonymní, míjejí se a tvoří jakýsi převalující se dav vzájemných cizinců. Co před sebou člověk skrývá záměrně a nakolik je sám sobě cizincem? Kolik anonymity je v intimitě každého z nás!

Kolem světa: Plavba kolem světa na plachetnici Niké

KDY: Od 20.00

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Mořeplavec Richard Konkolski (78), rodák z Bohumína třikrát sám obeplul svět!Svou vlastní plachetnici Niké začal stavět v 70. letech ve sklepě bohumínského paneláku. Po čtyřech létech práce přišla na svět 7,4 m dlouhá plachetnice o šířce 2,3 metrů a se stěžněm vysokým 8 metrů, se kterou vyrazil na závod osamělých mořeplavců přes Atlantik, po kterém pokračoval v plavbě kolem světa. Dobrodružství osamělého mořeplavce byla po třech létech úspěšně ukončena 11. července 1975, kdy se stal prvním Čechoslovákem, který sám obeplul zeměkouli. Pak pokračovaly další plavby. Jaký byl život na plachetnici při cestě kolem světa? Jak si v malém prostoru vařil? Jak fungovala navigace, nebo práce s plachtami? Jak se vyrovnal s bezvětrnými pásmy podél Velkého korálového útesu a nebo kolem Indonésie. To vše a mnohem víc se dozvíte na přednášce našeho nejznámějšího mořeplavce. Richard Konkolski je autorem dvaceti knih, mnoha filmů a televizních dokumentů. Jako Čech byl oceněn americkým presidentem Ronaldem Reaganem a jako Američán presidentem Milošem Zemanem. Je nositel dvanácti světových rekordů a byl oceněn čtyřmi tituly jachtaře roku ve třech různých zemích.

Zázračné dítě Jarmil Burghauser

KDY: Od 17

KDE: Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2

ZA KOLIK: 150-200 Kč

Vzpomínkový pořad k 100. výročí narození hudebního skladatele, sbormistra, hudebního teoretika, předního dvořákovského badatele a zapáleného skauta. Narodil se 21. října jako Jarmil Michael Mokrý a již od dětství projevoval velké hudební nadání. Nejprve se učil hře na klavír, později studoval soukromě skladbu u předních českých hudebních osobností. Koncertoval jako dítě s velkým úspěchem na klavír a jeho skladby i z chlapeckých let byly veřejně provozovány a vydávány tiskem. Po celý svůj život byl také aktivním skautem. Byl členem slavného pražského oddílu Dvojka, který vedl spisovatel Jaroslav Foglar, později komponoval písně pro zpěv ve skautských oddílech a vydával zpěvníky junáckých a mládežnických písní. Blíže obě vášně Jarmila Burghausera představí a na někdejšího spolupracovníka a přítele zavzpomínají muzikoložka Markéta Hallová, klavírista Radoslav Kvapil a bratr skaut Zdeněk Vild. O jeho vlivu na mladou generaci badatelů pohovoří David R. Beveridge.

Ondřej Fibich: Cesty k Šumavě

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Šumava se svou bohatou historií je uctívaná a obdivovaná, je však také ohniskem politických zájmů a ekologických střetů. Kniha Ondřeje Fibicha začíná rokem 1980, kdy skrze přátelství s muklem, básníkem i knězem strašínským F. D. Merthem vstoupil do dialogu s tehdy zadrátovanou Šumavou. Postupně se vyjevovala její nejednoznačná tvář a bylo potřeba se k ní přiblížit mnoha různorodými prostředky. Dílo orchestrálně zvučí pomocí esejů, pověstí, pohádek, filozofie i mystiky, nahlíží na temné příběhy s pochopením a dobírá se jasného poselství. Odsunuté Šumaváky i jejich tradice je třeba začlenit do dějin i myslí. Jenom tak je možné, aby současní obyvatelé i návštěvníci prosperovali a nechovali se k přírodě i ke zdejší minulosti pouze kořistnicky.Kmotrou knihy je Marta Kubišová. V debatě o díle vystoupí Ondřej Fibich, Martin Patřičný, Petr Vopelka a Vladimír Just.