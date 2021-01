Kolem světa: Jak se nalehko sbalit na trek

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč, permanentka na celý leden 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf. Ať už vyrážíte na pouť, dálkový trek či prodloužený víkend v horách, nejspíš oceníte lehký batoh, pod kterým nebudete funět jako byste lezli na osmitisícovku. Viktorka Hlaváčková se vydává na půlroční cesty s batohem základní váhy kolem 5 kilogramů a šest let testuje ultralehké vybavení pro obchod Pod 7 kilo. V přednášce se podělí o své zásady, praktické tipy i vlastní chyby.

Virtuálně do Národního muzea

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. Na podzim přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské obětiu Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. K vidění jsou výstavy: Kryštof Kaplan – Korporealita, Lucia Tallová – Looking Through, Ladislav Vlna – Love Or Fight, Aneta Filipová – Jahmal.

Eseje Michela Houellebecqa

KDY: Od 19

KDE: Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma



Výbor z textů francouzského spisovatele představuje autorův dvorní překladatel Alan Beguivin. Večer uvádí Erika Zlamalová. „Vypěstujte v sobě hluboké rozhořčení ze života,“ vyzývá Michel Houellebecq v eseji připomínajícím gnostickou parodii příruček osobního rozvoje. Ve výboru kratších prozaických útvarů potvrzuje pověst jednoho z nejoriginálnějších hlasů dneška, když nás zavádí na plátna němého filmu či před průčelí současné architektury. Prorok žlutých vest zde nahlíží i na průběh globalizace či liberalismus, a hlavně osvětluje, proč vždy mířit k pravdě.

Smutná neděle: Online

KDY: 19-23

KDE: Zde

ZA KOLIK: 150-500 Kč (dle vašeho rozhodnutí)



Online premiéra nejnovější inscenace divadla Mana - titulu Smutná neděle. Strhující příběh o životě, nezdolné vůli i optimismu geniálního muzikanta a klavíristy, autora známých hitů Rözse Seresse. Představení plné emocí, humorných skečů i hudebních čísel. V titulní roli Zbigniew Kalina.