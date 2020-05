Přírodovědecké sbírky ve fotografii

KDY: Nonstop

KDE: www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/sbirky-ve-fotografiich

ZA KOLIK: Zdarma

Na celkem deseti fotografiích zavěšených ve volném prostoru se návštěvník seznámí s přírodovědeckou sbírkou Národního muzea. Umělecké pojetí těchto fotografií nabídne příchozím unikátní pohled na exponáty, které doposud znal převážně z vitrín umístěných v expozicích. Nezvykle velké rozměry pak přidávají této fotografické výstavě na atraktivnosti. Jedna z fotografií se dokonce umístila na stříbrné pozici na prestižní mezinárodní fotografické soutěži v Tokiu v roce 2018 v kategorii Science. Jednotlivé fotografie zachycují sbírky mykologické, ornitologické, herpetologické, entomologické, paleontologické a zoologické.

Autokino na Strahově: V síti

KDY: Od 21.00

KDE: Zátopkova 6, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil



Autokino u strahovského spartakiádního stadionu je v současné chvíli největším v Praze, a to s kapacitou pro 120 automobilů. Program kina v dramaturgii Aerofilms nabídne až do středy několik divácky oceňovaných snímků. Dnes večer se můžete podívat na nejnavštěvovanější dokument v české historii režisérů Víta Klusáka a Báry Chalupové - V síti. Film je přístupný od 15 let.

Venkovní jóga s Karolínou

KDY: Od 17.00

KDE: Stromovka, Praha 7 (sraz u Planetaria)

ZA KOLIK: Doporučený příspěvek 111 Kč



Scházejte se pravidelně v praxi jemné Hatha jógy v přírodě, venku, radostně, láskyplně na půdě travnatého prostoru Stromovky. "Účast potvrďte Whatsapp nebo SMS 732780069 s vaším jménem, nejpozději však, prosím, tři hodiny před začátkem setkání. S sebou jógamatku a něco teplého na sebe v případě ochlazení se západem slunce," vzkazuje cvičitelka Karolína.

On-line výstava Koronavirus 9x9

KDY: Nonstop

KDE: www.czechphoto.org

ZA KOLIK: Zdarma



Prožíváme naprosto výjimečnou dobu. Koronavirová epidemie zasáhla i Českou republiku, což je také velká fotografická výzva. „Oslovili jsme devět fotografů, každý připravil soubor devíti fotografií. Protože jsou galerie zavřené, připravili jsme vám webovou výstavu,“ zvou lidé z galerie Czech photo.