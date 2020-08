Swingové tančírny na lodi

KDY: 18-20

KDE: Loď Cargo Gallery, Smíchovská náplavka, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Začíná se na palubě lodis krásným výhledem na Vyšehrad. Od 20 hodin se můžete přesunout do lodních útrob, kde na vás bude čekat prostorná místnost s klimatizací pro zhruba 300 lidí.

Blanka Matragi: Timeless

KDY: Až do 31. prosince, denně 10-19

KDE: Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

ZA KOLIK: Od 155 Kč



Výstava představuje obměněnou expozici mapující více jak pětatřicetiletou kariéru módní návrhářky a designérky Blanky Matragi. Rovněž zde najdete nejnovější kolekci Elements 2017. Zde se designérka Blanka Matragi inspirovala přírodními živly bez kterých by život na naší planetě neexistoval. Kolekce Elements je obohacena o nejnovější technologie nejen v materiálech, ale hlavně v přístupu a používání autorských inovačních nápadů v 3D efektu s iluzionistickými prvky. Dále je k vidění také sklo, porcelán, sochy, lustry, šperky či grafiky.

Hvězdné léto: Dva nahatý chlapi

KDY: 20-22

KDE: Letní scéna pod žižkovskou věží, Mahlerovy sady, Praha 3

ZA KOLIK: 499 Kč



Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže opravdové pravdě hodně vzdálená.

Devatero řemesel, desátá bída?

KDY: Do 5. dubna 2021, denně kromě pondělí 10-18

KDE: Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9

ZA KOLIK: 100 Kč, snížené 50 Kč



České pohádky jsou plny řemeslníků, ať už jsou to ševci, krejčí, nebo zlatníci či zahradníci. Většina pohádek se neobejde bez řemesel, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři, pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměří na filmová zpracování tohoto fenoménu.

Letní scéna Harfa: Poslední ze žhavých milenců

KDY: 20-22.30

KDE: Galerie Harfa, Českomoravská 2412/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 449 Kč

Komedie Neila Simona. Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po sedmadvacetiletém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Má pocit, že vlastně vůbec nežije. Jak sám říká: „Chtěl jsem poznat, jaký je to s cizí ženou. Budu mít úspěch, budu se jí líbit, vzruší mě její dotek? Tisíce otázek, na které bych už nikdy nedostal odpověď, kdyby se moje jméno zítra objevilo v rubrice úmrtí!" Do bytu své stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.