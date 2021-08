Večerní komentovaná prohlídka vily

KDY: Od 18

KDE: Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, Praha 5

ZA KOLIK: 260 Kč

Nově připravené večerní komentované prohlídky Winternitzovy vily. Účastníci budou moci zažít podvečerní atmosféru vily, kterou zkušení průvodci obohatí vyprávěním o pohnutém osudu rodiny, jenž k vile neodmyslitelně patří. Kulturní zážitek bude možné na závěr umocnit sklenkou prosecca na terase a vychutnat si tak atmosféru první republiky do posledního doušku. Winternitzova vila je realizací světoznámého architekta Adolfa Loose a jeho společníka Karla Lhoty. Dům, který je nyní kulturní památkou, byl vystavěn v letech 1931-32 pro právníka Josefa Winternitze a jeho rodinu v Praze 5 na Malvazinkách.

Stand-up show Underground Comedy na Náplavce

KDY: Od 20

KDE: (A)void Floating Gallery, Rašínovo nábřeží, Praha 2

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné "do klobouku"



"Přijďte si užít fóry přerušované houkáním vlaku a jedinečné výhledy na Hrad. Ale romantiku od nás rozhodně nečekejte, to neumíme. Jestli vás však baví ironický a trochu ostřejší humor, budeme na jedné vlně," vzkazují účastníci. Vystoupí: Adam Balažovič, Jan Geryk, Jan Studnička, Lukáš Kundera, Tereza Bonaventurová a Tomáš Plhoň.

Letní kino Zahrada: Napětí

KDY: Od 20.30

KDE: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

ZA KOLIK: 100 Kč

Britský horor. Londýn, zima 1974. Celá Británie se kvůli hornickým stávkám připravuje na výpadky elektrického proudu. V tuto nejistou dobu začínající zdravotní sestra Val poprvé přichází do kdysi významné, ale dnes již hodně zanedbané Východní londýnské královské nemocnice. Val je sirotkem a to, že se stala zdravotní sestrou, je jejím splněným snem. Naivní iluze začíná ztrácet hned po příchodu, kdy se setkává s přísnou vrchní sestrou, která ji vysvětlí, jaká pravidla musí bezpodmínečně a bez diskusí dodržovat. Jedním z těch pravidel je i to, že sestra se musí své práci naprosto odevzdat a obětovat.

Letní scéna Harfa: Drobečky z perníku

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 599 Kč



Tragikomický příběh s nadějeplným koncem. Barová zpěvačka Evy Mearová se vrací z protialkoholní léčebny domů, kde žije společně s kamarádkou Tobby, která absolutně odmítá své stárnutí, jelikož před lety na škole získala titul královny krásy, a se svým kamarádem Jimmym, neúspěšným hercem, který o sobě říká, že je nejstarší začátečník v celém divadelnictví. K tomuto životu samozřejmě patří i o deset let mladší milenec Evy, kytarista Lu Tenner, který nikdy neměl svojí vlastní střechu nad hlavou. V této společnosti, která se navzájem podpírá láskou a humorem, je jediný zdravý proutek Polly, nedospělá dcera Evy Mearové, která je dospělejší než její matka a všichni její kamarádi. Polly svojí kurážnou povahou ukáže své matce tu správnou cestu, jak žít. Drobečky z perníku je hluboká a dojemná komedie a jedna z nejlepších her klasika amerických komedií Neila Simona. „Smích přes slzy“ - i tak by se mohla tato komedie jmenovat. Hrají: Simona Stašová, Andrea Daňková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan / Filip Cíl, Josef Fečo.

Švandovo divadlo: Ať vejde ten pravý

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč

Dramatizace švédského románu proslaveného úspěšným filmem mísí drsné hororové scény s nadčasovou love story a na jeviště přináší neokoukaný hororový žánr. Oskar je osamělý chlapec, kterého ve škole šikanují. Žije s matkou v paneláku na kraji města. Eli je mladá dívenka, která se přistěhovala naproti. Nechodí do školy a přes den nikdy neopouští byt. Jejich vyděděnost je k sobě přitahuje a jejich přátelství se stává den ode dne bližším, zatímco sousedstvím otřásá série vražd…