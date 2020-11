Autokino Strahov: Havel

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

I v dnešní době, kdy jsou klasické kinosály uzavřené, si filmoví fanoušci mohou užít projekce zajímavých snímků na velkém plátně. Autokino Strahov dnes promítá film Havel. Zítra Corpus Christi, ve středu Děda, postrach rodiny.

Kolem světa: Špicberky aneb k severnímu pólu za ledním medvědem

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 50 Kč



Cyklus cestovatelských přednášek, pořádá a uvádí Karel Wolf, dnes přednáší a promítá Roman Siegl. "Špicberky jsou ostrovy hluboko v Arktidě, tisíc kilometrů severně od Nord Kapu, dalších tisíc kilometrů je to pak na severní pól. Žije tam 2000 lidí, 10000 sobů a 3000 ledních medvědů. Na naší první výpravě jsme poznali osadu Longyearbyen, odkud jsme se vypravili na trek, a také Ny-Alesund, odkud letěl Amundsen na severní pól, a podnikli jsme plavbu na lodi. Viděli jsme ostré štíty, ledovce padající do moře, u ostrůvku Moffen jsme překročili 80. rovnoběžku, a koupali se v Severním ledovém oceánu. Kromě sobů a papuchalků jsme měli štěstí i na tuleně a mrože, a hlavně na krále Arktidy – ledního medvěda," zve cestovatel Roman.

Výroční výstava Asociace českých kameramanů

KDY: Do konce listopadu

KDE: Před kostelem sv. Václava, Štefánikova, Praha 5

ZA KOLIK: Zdarma



V létě uplynulo přesně sto let od momentu, kdy vznikla Asociace českých kameramanů. Při této příležitosti vznikl nápad uspořádat jubilejní výstavu.

Premiéru si venkovní odbyla v červenci na Náměstí Míru. Od té doby procestovala několik míst po Čechách bytostně spjatých s domácí kinematografií. Od 2. do 30. listopadu bude k vidění na prostranství před smíchovským kostelem sv. Václava. V rámci expozice na velkoplošných panelech se návštěvníci výstavy budou moci seznámit s tím, co vlastně obnáší být filmovým kameramanem. K vidění budou různé styly a techniky snímání, zajímavé okamžiky z natáčení některých slavných filmů. Chybět nebude ani část věnovaná historiia současnosti filmařského prostředí.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Web muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Drtivá většina míst, kam je možné vyrazit za kulturou či jinou zábavou, vyvěsila cedule s nápisem „Zavřeno“. Pokud ale máte rádi třeba Národní muzeum, nezoufejte, můžete ho navštívit i online. Zapněte si počítač a společně s kurátory prozkoumejte aktuální i již ukončené výstavy. Vše najdete na webu www.nm.cz. Online výstavy nelze prohlížet na mobilních platformách, kvůli vysokému rozlišení jsou optimalizovány pouze pro stolní počítača notebook. Co vás čeká? V nabídce na přiloženém odkazu je k dispozici patnáct výstav – Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, Hudební zvěřinec, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografii, Století trampingu a Import/Export/Rock´n roll.