Bob Barel je diváky milovaný seriálový herec a kritiky nenáviděný divadelní herec. Nyní je však na dosah získání ceny Thálie za nejlepší herecký výkon. Od vítězství ho dělí jen jediné – hlas obávaného kritika, který ve volném čase na objednávku pořádá koncerty navazující na bytové divadlo Vlasty Chramostové. Bobův věrný přítel a především jeho agent v jedné osobě Kamil je ale připraven pomoci mu kritikův hlas získat. A jejich přesvědčovací metody jsou přímo smrtící. Komedie napsaná přímo pro Švandovo divadlo je nekompromisním nahlédnutím do hloubi divadelních útrob, kde se hon za úspěchem rovná boji o přežití. Ušetřen není nikdo od dobrosrdečného vrátného, přes dramaturgyni toužící po lásce jak z kánonických titulů až po ředitele, jenž musí tvrdou rukou vést podnik, kde se ale všichni chtějí kamarádit.

Večer romské literatury

KDY: Od 18

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Vedle ukázky ze svých děl budou romští autoři diskutovat se svými kolegy českého původu o zkušenostech s vydáváním a prezentací vlastních děl a odezvě knih v romské či české čtenářské komunitě. Diskuzi, které se účastní Stáňa Miková, Patrik Banga, Karolína Ryvolová a Beatrice Landovská, bude moderovat Alica Sigmund Heráková, ředitelka a moderátorka romské televize Tuke.TV. Na závěr večera zahraje Tibor Žida. Volná diskuse a občerstvení. Diskuse bude streamovaná online (romea.cz).

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč

Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!

Motýli: Zaostřeno na detail

KDY: Do 22. května, denně úterý až neděle 9-19 (pondělí pouze 18. dubna)

KDE: Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800, Praha 7

ZA KOLIK: Od 100 Kč



Botanická zahrada opět připravila oblíbenou výstavu tropických motýlů, tentokrát s názvem Motýli, zaostřeno na detail. Výstava poodhalí tajemství stavby motýlích křídel, ukáže, jak vypadají například oči, nohy nebo tykadla u housenek i dospělých jedinců. Patronkami této jedinečné přehlídky se staly herečka Klára Melíšková, zpěvačka Aneta Langerová, snowboardistka Eva Samková a modelka Pavlína Němcová. Do Prahy postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. K vidění bude jeden z největších motýlů na světě – martináč Attacus atlas. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i unikátní anatomický model tohoto nočního motýla v nadživotní velikosti. Zájemci také budou mít příležitost prostřednictvím kanálu YouTube botanické zahrady on-line sledovat proces líhnutí motýlů z kukly. Foyer skleníku Fata Morgana letos ozdobí výtvarné aranže a díla, které v rámci svých workshopů připravila Galerie hl. m. Prahy.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Světy české animace

KDY: Pondělí až pátek 9-18, víkendy 10-20

KDE: Holešovická tržnice (hala č. 17), Bubenské nábřeží, Praha 7

ZA KOLIK: Od 130 Kč



Do filmové kuchyně a zákulisí ateliérů se mohou podívat všechni malí, větší i ti největší. Hala č. 17 v historické holešovické tržnici se do té doby změnila ve filmovou scénu, jakož i netradiční výstavní prostor, kde uvidíte různé animační techniky, optické iluze i historické kamery, řadu originálních kreseb, obrázkových scénářů, loutek, rekvizit, dekorací a ukázky z animovaných filmů i počítačových her. Provázet jimi budou pochopitelně ti nejzasvěcenější – tedy sami tvůrci, kreslíři, animátoři a vyprávěči příběhů – nejčastěji při besedách, setkáních a workshopech. Na ty nejmenší návštěvníky pak čeká zóna České televize. Těšit se lze na projekce 140 českých „Best Of“ animovaných filmů, jakož i na originální instalaci nazvanou „Cesta českého animátora od minulosti k budoucnosti“. Na té se podílely významné osobnosti animované tvorby (Jiří Bárta, Pavel Koutský, Michal Žabka, Galina Miklínová, Jan Balej, Daria Kaščejeva, Denisa Grimmová, Kristina Dufková, Noro Držiak a řada dalších). Hlavním kurátorem výstavy je režisér Jan Bubeníček, který loni zazářil celovečerním animovaným filmem Myši patří do nebe nominovaným na evropského Oskara a spolu s ním garantují ojedinělý projekt filmový dramaturg a pedagog FAMU Jiří Kubíček, scénárista Edgar Dutka a producentka Zuzana Bukovinská.