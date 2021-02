Jóga, už ne tolik mezi obrazy

KDY: 20-21

KDE: Po zaplacení zde vám před začátkem lekce přijde odkaz

ZA KOLIK: 120 Kč

Můžete se těšit na večerní relaxační hatha jógu. "Načerpáte energii, zbavíte se stresu a na chvíli se zastavíte po hektickém dni. Večerní lekcí relaxační jógy vás provede Eva Indruchová, certifikovaná instruktorka Hatha jógy, registrovaná u mezinárodně uznávané organizace Yoga Alliance. Eva se józe věnuje přes 10 let a její lekce jsou jemné a pomalé. Hlavním cílem je znovu objevit sám sebe, naučit se naslouchat svému tělu a uvolnit se. Lekce jsou vhodné pro všechny, a to včetně úplných začátečníků. Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Označuje filozofii, duchovní nauku či náboženství, používá se pro tělesná a duchovní cvičení. Vede k rovnovážnému emočnímu a psychickému stavu, k dosažení klidu mysli. Přinášíme Vám propojení jógy s inspirativním prostředím galerie Pragovka v industriálních prostorách rodícího se uměleckého centra," zvou vás lidé z galerie.

Kolem světa: Súdán, to potřebuješ zažít

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč



Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek… Súdán je opravdu země, kterou musíte zažít. Dokonalý koktejl afrického bizáru, drsné reality, písku, přátelských obyvatel a úchvatných pyramid, kterých je zde více než v sousedním Egyptě. Kulturní šok je náročným i obohacujícím prožitkem. Přijďte si poslechnout přednášku Vladimíra Váchala a zjistit jaké to je, opustit domácí stereotypy, komfortní zónu a zažít africký Súdán! Taková cesta, zopakovaná po čtvrtstoletí, nutně vyvolává řadu srovnání, ale také emocí… Jak se žilo v tehdejším Sovětském Svazu a nyní?

Moje kino live: Tajemní impresionisté

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč, dle vašeho rozhodnutí



Nemůžete do kina? Kino přijde za vámi… Jak impresionisté vnímali svět? Jaké techniky, barvy a světlo používali k zachycení reality? A jak je možné, že stačilo jen pár let, aby se z přehlížených děl staly klenoty ceněné po celém světě? Nejen na tyto otázky odpovídá dokumentární film Tajemní impresionisté. Film na doposud veřejnosti nepřístupných obrazech ze soukromých sbírek odhaluje tajemství umělců, jakými byli Manet, Monet, Cézanne, Sisley nebo Signac, ale i méně známí představitelé impresionismu jako Caillebotte či Berthe Morisot. Součástí filmu je samotný příběh unikátní výstavy se zvláštním zaměřením na Palazzo Bonaparte, fascinující místo, které tímto poprvé otevřelo své brány veřejnosti.

Hudba mezi lokomotivami

KDY: Od 19

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Užijte si koncert Hudba mezi lokomotivami z nádherného prostředí Národního technického muzea. Kytarista a skladatel Lukáš Sommer zahraje své Kytarové gala, Pavel Šporcl se k němu přidá se svými modrými houslemi.

Muzikantská rodina aneb ať (už) je nám do zpěvu

KDY: Od 16

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, přispět můžete formou dárku přes HitHit



"Zveme vás na koncert. Jsme přeci muzikantská rodina…a myslíme, že malým i velkým chybí zpívání, kultura, radost z potkávání. A tak si pojďme společně zazpívat. Navzdory tomu, že budeme rozdělení obrazovkou, navzdory tomu, že se nemůžeme potkat. navzdory tomu, že nemůžeme tvořit spolu. Pojďme to ale i tak zkusit! Zveme vás na necelou hodinku, kdy se bude zpívat, žasnout, hrát i tvořit. Spolu s vámi, spolu s našimi úžasnými lektorkami a lektory, kamarády, spolu s vámi, jako muzikantská rodina. Věříme, že to bude krása. Když to nestihnete dnes od 16 hodin, můžete kouknout ze záznamu. Ale pozor!

Abychom byli ta správná muzikantská rodina, připravte si na koncert právě toto: dvě vařečky, jeden kyblík , misku či hrnec, pastelky, brčko a skleničku s vodou, plastovou lahvičku, naplněnou z části rýží," vzkazují lidé z Kulturního a rodinného centra Knoflík.

Galerie Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace, a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.