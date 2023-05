Podívejte se níže na pár akcí, které se na začátku nového týdne v Praze konají.

Na holešovickém Výstavišti se dnes koná Den linky 155. | Foto: Deník

Den linky 155

KDY: Od 11 do 18

KDE: Výstaviště, Praha 7

"Ano, opět se uvidíme na Dnu linky 155. Těšíme se na vás na našem už tradičním místě před areálem Výstaviště Praha v Holešovicích. Budeme zde v pondělí 15. 5. od 11 do 18 hodin. Co pro vás máme? Čeká vás hned trojice našich speciálů Golem, Fénix a benjamínek čtyřkolka Polaris. K tomu také vozy pro záchranářské a lékařské posádky nebo dispečerský pult ze zdravotnického operačního střediska. A hlavně naše usměvavé kolegyně a kolegové, kteří vám vše ukážou a projdou s vámi i základy první pomoci, včetně resuscitace na figurínách. Tak se stavte. Cestou ze školy, z práce nebo jen tak. Rádi vás uvidíme," zvou pořadatelé akce.

Festival Bread & Dance Prague

KDY: Od 13. do 18. května

KDE: La Fabrika, Komunardů 30, Praha 7

ZA KOLIK: 250-450 Kč



Od soboty až do čtvrtka, tak lze očekávat lavinu do dokonalosti nacvičených performancí a různožánrových pohybových prvků vycházející z principů tanečního, fyzického, loutkového i činoherního divadla. Často zcela beze slov, ale o to názorněji, jimi ve vizuální zkratce vyjadřují své představy, životní situace i jejich často originální řešení všichni zúčastnění umělci a akrobaté. A chtějí se o ně podělit s publikem. Ale zatímco víkend je „uzavřen“ pro účastníky z oboru, kteří se musí na workshopy pořádané ve zkušebně ND a pražské La Fabrice akreditovat, večery v týdnu čekají ten „větší zbytek“ z nás. Zakoupit si lze vstupenky na vybraná představení v prostorách hned v několika pražských divadel. Podrobný program a všechny informace na webu bdprague.cz.

Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes 700 metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce.

Výstava motýlů

KDY: Do 21. května, denně 9.00-19.00

KDE: Botanická zahrada (skleník Fata Morgana, Trojská 800, Praha 7)

ZA KOLIK: Od 75 Kč



Přijďte obdivovat krásu motýlích křídel a nechte se obletovat. Během výstavy budete svědky kouzelné a tajuplné proměny z kukly v dospělého motýla. A může se stát, že mezi rostlinami objevíte i housenky… Návštěvníci budou moci vidět rozdíly a zajímavosti z jednotlivých vývojových fází. Přeměna vajíčko - housenka - kukla - motýl je u každého druhu jiná. V některých případech je housenka nebo kukla krásnější než samotný motýl. Součástí výstavy bude také vývojový model motýla, díky němuž budete moci jasně vidět velikostní rozdíly – od miniaturních vajíček přes obrovské housenky až po motýla s obrovským rozpětím křídel.

Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel

KDY: Do 11. června, denně 9-18

KDE: Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi, Praha 9

ZA KOLIK: 75-120 Kč

Imaginárium představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Připomíná nám krásu a poctivost umění vytvořeného vlastníma rukama a srdcem. „Skutečný smysl instalace Imaginárium je zprostředkovat dětem i dospělým co nejvíce radosti z dotýkání, objevování, pohybu a hry," říká Matěj Forman. Výstava citlivě reaguje na prostředí Chvalského zámku a přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Vzniká živelně a organicky intenzivní spoluprací pestré skupiny výtvarníků a přátel Matěje Formana, ve které je každý z umělců silným individuem s vlastním výtvarným rukopisem, avšak zároveň je součástí celku. Každý za sebe a ze sebe, všichni společně za jeden svět, za svět tvůrčí a nespoutané představivosti, výtvarného umu, radosti a hravosti. "Imaginárium putuje po světě již 10 let a má za sebou řadu úspěšných prezentací české loutkové tvorby nejen u nás, ale také v zahraničí, např. v Itálii, Německu, Dánsku nebo Francii. Vážíme si toho, že se nyní usídlí na Chvalském zámku a srdečně Vás zveme k jeho návštěvě," zvou lidé ze zámku.

Muzeum fantastických iluzí

KDY: Denně 9-19 (poslední vstup v 18)

KDE: Muzeum fantastických iluzí, Vodičkova 31, Praha 1

ZA KOLIK: Od 179 Kč



Vítejte v magickém světě optických iluzí! Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška má u návštěvníků obrovský úspěch a nyní je nově dvakrát větší a xkrát zábavnější! Staňte se součástí strhující expozice fantastických optických klamů a velkoformátových trikových obrazů. Vydejte se za jedinečným zážitkem do toho nejzábavnějšího českého muzea, kde si navíc ještě pořídíte parádní a legrační fotky a videa!