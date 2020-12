Autokino Strahov: Havel

KDY: Od 18.30

KDE: Zátopkova, Praha 6

ZA KOLIK: 350 Kč za automobil

Film se zaměřuje na Havlův bouřlivý osobní život v dobách disidentských, kdy ještě nebyl zdaleka tak slavnou osobností. Už tenkrát ale kladl na první místo pravdu a bojoval za správnou věc. Zažil pronásledování, věznění a také milostné vztahy, čelil vlastním pochybám, ale stejně tak zažíval i humorné situace. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film čerpá z let 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celosvětovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, film nabízí především vzrušující a málo známý příběh.

Kolem světa: Kanárské ostrovy

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování.

ZA KOLIK: 50 Kč



Seriál cestovatelských přednášek. La Gomera a Tenerife to nemusí být nutně jen klasický pobyt u moře „na Kanárech“. Tyto ostrovy nabízejí mnohem více. Pěší trasy vás zavedou mezi vulkány a jeskyně sopečných hor s jedinečnou květenou a nekonečnými výhledy. O pár stovek metrů níže vás obklopí mlžný opar cedrovo-vavřínového pralesa, kde v tichosti můžete naslouchat šepotu těchto staletých stromů. Mnohé soutěsky jsou zde téměř neprobádané a není výjimkou, že je v nich člověk často sám. A ochutnat speciality místní kuchyně v některé z horských gomerských vesniček to je zase kulinářských zážitek. Pro milovníky pěších tůr nebo cyklistiky, jsou tyto ostrovy rájem, kde se člověk rád nechá unést nekonečnými výhledy nejen na horské masivy, ale také na příboj oceánu, který naráží do rozeklaných skal místního divokého pobřeží. Když k těmto všem přírodním krásám připočtěte mrazivé noci strávené uprostřed lesa v zapomenuté chalupě, výhledy místo na krásná údolí do věčně bílé mlhy s kapkami deště a při pobytu na pobřeží létající kusy nábytku, větví a odpadků kolem vašich hlav při jakémsi počínajícím tajfunu, tak vám z toho vyjde „dovolená“ na Kanárských ostrovech v podání manželů Wolfových, navíc s dítětem v krosně na zádech.

Výstava TMBK Českoland je zpět

KDY: Do 23. prosince

KDE: Oreo Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

ZA KOLIK: 299 Kč



Jeden z nejvýznamnějších audiovizuálních umělců dnešní doby, nespoutaný a pobuřující kolážista TMBK, se chystá sejít mezi prostý lid a pobavit jej. Monumentální sochy, dehonestující instalace a fascinující multimediální prezentace – a samozřejmě i velkolepé shrnutí života a díla hrdiny virálního věku TMBK v jedné výjimečné výstavě. Přijďte se podívat na multimediální cirkus, kde stihne zasloužený osud Andreje Babiše, Miloše Zemana i Alzáka…

Kreativní adventní workshop

KDY: 17-19 a 19-21, denně až do 22. prosince

KDE: Bali Café, Čelakovského sady 8, Praha 2

ZA KOLIK: 300 Kč



Užijte si pěkné chvíle při tvorbě vlastnoručně vyrobených drobných dárků, vánočních přání, jmenovek na dárky Vašich nejmilejších, milých dekorací a ozdob. Workshop má omezený počet účastníků podle stávajících nařízení a proto je nutná rezervace nejméně hodinu předem na telefonním čísle 721 041 330. Cena workshopu zahrnuje materiál, lektorování, jeden teplý nápoj, platba na místě v hotovosti.

Online webcast: Antistres dechové cvičení

KDY: 18-18.30

KDE: Facebookový profil BB Centra

ZA KOLIK: Zdarma



Zacvičte si pod vedením jóga instruktora Pavla Skaly. Přichystal si pro vás několik online lekcí kratších antistresových dechových cvičení, které Vám pomohou v tomto mimořádném období. Výchozí metodou je jógová praxe, kde se aplikují velmi jemné fyzické pohyby, které jsou přesně a koordinovaně vedené naší myslí. Důležitou částí je koncentrace na dech a jeho vědomé vedení v souladu s pohybem těla. Přínosným je primárně dostatek prokysličeného vzduchu, jež přivedeme do organismu a sekundárním cílem zklidnění bytosti a její rozvoj. Lekce jsou vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.

Národní muzeum dětem

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Děti, jsou papír a pastelky vašimi kamarády? Právě pro vás Národní muzeum připravilo omalovánky inspirované sbírkovými předměty nebo výstavami. Fantazii ani barevnosti se žádné meze nekladou. Stáhněte a vytiskněte si omalovánky ve třech tématických kategoriích Příběh Tomáše a Charlotty, S pastelkami do světa a Rok na vsi. Čekají na vás také zvídaví kamarádi Honzík a Fany.