Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Kolem světa: Íránské dobrodružství

KDY: Od 20.00

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Podíváme se na Írán očima tzv. Husákových dětí. Zamyslíme se nad rozdílem mezi Íránem a Persií. Budeme žasnout nad tím, kde se bere tolik lásky ve stínu teokratického režimu. Je mnoho zemí a mnoho národů, ale málokde zažijete to, co v bývalé Persii. Díky místním lidem si každý den budete připadat jako Alenka v říši divů. Přijďte se přesvědčit a budete tam chtít jet taky," zvou na přednášku Mart Eslem s Davidem Surým.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Národní muzeum: Olympijské Tokio

KDY: Denně 10-18 do konce roku

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč



Výstavu Olympijské Tokio připravilo u příležitosti letošních olympijských her Národní muzeum společně s Českým olympijským výborema Vojenským historickým ústavem. Zaměřuje se především na trojici tokijských her: těch nekonaných v roce 1940, uskutečněných v roce 1964 i těch (poprvé v historii) posunutých Her XXXII. olympiády. Japonské Tokio se tak stalo teprve pátým městemv historii, v němž proběhly olympijské hry již podruhé. Nově byla do výstavy umístěna i letošní olympijská nástupová kolekce od návrhářky Zuzany Osako.

Divadlo Reduta: Velmi, velmi, velmi temný příběh

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 300 Kč

Okázalý ohňostroj. Hansi Christianu Andersenovi se právě v Kodani dostává pocty za jeho dílo. Při děkovné řeči, doprovázené autorským čtením, se ovšem zaplete do několika podrobností své pohádky. Otázka je nasnadě – psal to vůbec on? Jaké tajemství skrývá dřevěná bedna, kterou má od stropu zavěšenu ve své půdní pracovně? A co až se Andersen potká s Charlesem Dickensem, který střeží na svém panství velice obdobného „kostlivce ve skříni“? Po loňském filmovém triumfu Tří billboardů kousek za Ebbingem, které mu vynesly mj. Zlatý glóbus za nejlepší scénář, přichází Martin McDonagh (*1970) s nekorektní černou komedií s překvapivě „neirským“ námětem, ve které dojde i na cestování časem. Dějová linka zvěrstev belgického kolonialismu v africkém Kongu je pak neotřelou příležitostí k tomu, aby se hrálo o současné Evropě a kulturních vlivech napříč kontinenty. Tyla evropská kultura vždy jen z evropských zdrojů? Horká novinka premiérovaná v říjnu 2018 v londýnském Bridge Theatre.