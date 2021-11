Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Kolem světa: Zikmund 100 - mapování cest H+Z

KDY: Od 20.00

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… Zikmund 100 je projekt, který mapuje cestu Zikmunda a Hanzelky z let 1959 – 1964 a je jedinečnou retrospektivní dokumentací s odstupem šedesáti let. Všechno, co jste chtěli vědět, o světě, ale báli jste se zeptat, vám odtajní přednáška Lukáše Sochy. Ponořte se do dobrodružství z Evropy, Blízkého východu a Asie. Rozsáhlé putování po stopách známých cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda nenechá vaši cestovatelskou krev chladnou.Na cestě jsme napsali cestopis s názvem Zikmund100 (koupit knihu), který rozhodně nejde zařadit mezi klasické cestopisy a natočili jsme spolu s filmovým týmem pod vedením Viktorie Lörinczové dokumentární film Cesta jako žádná ze sta. Kromě dvojice H+Z nedokázal nikdo souvisle projet a popsat Asii. Nám se to povedlo jen díky inspiraci, kterou jsem u legendární dvojice H+Z našli a tím začala další cesta plná výstav, publikací a promítání.3. dubna 2018 jsme se vydali z Plzně po stopách legendární dvojice Miroslava Zikmunda & Jiřího Hanzelky napříč celou Asií. Procestovali jsme během 262 dnů 32 zemí a překročili jsme 22 časových pásem. Od Turecka až po Rusko jsme urazili téměř 130 000 kilometrů. A to vše jako dárek ke 100 narozeninám pro pana ing. Miroslava Zikmunda.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Hadry, kosti, kůže

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Vstupenky zde



Vila na Kampě – U Sovových mlýnů 501/7, zdánlivý ostrov svobody v poryvech dějin. Dříve Dobrovského, dnes Werichova vila. Od roku 1945 až do své smrti roce 1980 zde žil „národní klaun a národní rabín“ Jan Werich. V roce 1948, půl roku po odchodu Jiřího Voskovce, se sem do přízemí nastěhoval „černý anděl poezie“ Vladimír Holan. Dvacet let společného soužití Hamleta a Falstaffa. Příliš slov k živým i mlčení s přízraky. Bujaré večírky i nejniternější modlitby. Tři kolmé metry, to byla tehdy vzdálenost z jednoho pólu české kultury na druhý. Nová hra Pavla Jurdy nahlíží na legendy české kultury v jejich střetech i samotách.

J.A.R. v Lucerna Music baru

KDY: Od 21 (klub otevřen od 19.30)

KDE: Lucerna Music bar, Vodičkova 36, Praha 1

ZA KOLIK: 550 Kč

Rok poté, co se nás temný budovatel jménem Covid snažil zatáhnout do sítí své zrádné a zničující ironie, se J.A.R. vrací v plné síle na koncertní pódia. Chystají novou desku, jsou plni elánu, energie a zkušeností, které nasbírali během nucené přestávky a hodlají vám předvést neskutečný nářez plný nefalšované muzikantské erudice, kreativity, výbušných situací, riffů, originálních textů, nádherných refrénů, brutálních rytmů, ostrých štěků dechů a tří frontmanů, kteří vám přinášejí svá hořící srdce až pod nos. Nechte si svůj domácí klídeček na chvilku rozbít dopadem meteoritu zvaného J.A.R.

5 a půl scénáře Ester Krumbachové

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Režisérka Jana Chytilová o ní hovořila jako o „čarodějnici Ester“, pro režiséra Jana Němce byla „múzou, šedou eminencí filmů ze šedesátých let“. Scénografka, výtvarnice, návrhářka filmových kostýmů, režisérka, scenáristka a spisovatelka Ester Krumbachová rozhodně nebyla šedou myškou. Publikace 5 a půl scénáře Ester Krumbachové, která právě vychází v Nakladatelství AMU, představuje méně známou stránku této výjimečné umělkyně coby autorky či spoluautorky scénářů zásadních děl československé kinematografie. Obsahuje dosud nepublikované scénáře, které psala s Věrou Chytilovou, s Janem Němcem, i sama. Doprovodné materiály tvoří úplná filmografie a bibliografie autorky od M. Fikejze, vzpomínky synovce J. Krumbacha a výběr z rozhovorů s ní, uspořádaný Terezou Brdečkovou. Její tvorbu pro film a televizi komplexně přibližují studie editora Jana Bernarda a K. Vaňkové, vycházející ze studia pozůstalosti, archivované a digitalizované společností are-events.org, z archivů Barrandov Studio a. s. a České televize. Součástí večera je scénické čtení Sedmikrásek II. Performerky Bára Purmová a Daniela Grohová spolu s Petrem Jediným Novotným sestavily vlastní verzi scénáře, přičemž vycházely z textů E. Krumbachové a V. Chytilové a úpravy pro divadelní uvedení od J. Bernardem.