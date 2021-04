První kosmonaut v Planetáriu

KDY: Od 18

KDE: Web Planetum

ZA KOLIK: Zdarma

Dnes uplynulo přesně 60 let od okamžiku, kdy lidé zpřetrhali okovy pozemské gravitace a člověk poprvé vzlétl do vesmíru. Přestože od té doby vzlétli do kosmu lidé více než tisíckrát, zůstane Jurij Alexejevič Gagarin navždy tím prvním, který nás do něj pozval. U příležitosti tohoto světového výročí připravilo Planetum rekonstrukci historického letu kosmické lodi Vostok 1, která se stala prvním pilotovaným tělesem, jež obletělo naši planetu. V pondělí 12. dubna 2021 odstartuje v 18 hodin z pražského planetária věrná replika kosmické lodi Vostok 1 s kosmonautem na palubě. Na rozdíl od ostatních světových muzeí se pražské planetárium po svém zpřístupnění veřejnosti stane jediným místem na světě, kde budou moci návštěvníci na vlastní kůži zažít pocit, s jakým se člověk vydal do vesmíru. Průběh letu bude přenášen do řídicího střediska, v němž si o něm bude s Milanem Halouskem, předním odborníkem na kosmonautiku, povídat moderátor Jan Spratek.

Kolem světa: Kyrgyzstán a Tádžikistán

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč, permanentka na celý duben za 990 Kč



Seriál cestovatelských přednášek, které pořádá a uvádí Karel Wolf. "Do střední Asie, hlavně Kyrgyzstánu, jezdím od roku 2004. Byl jsem tam za tu dobu asi 30 krát. Hlavním cílem bylo studium ledovcových jezer. Díky tomu jsem poznal téměř všechny horské oblasti Kyrgyzstánu, ale i život místních lidí, se kterými jsem žil a pracoval. Kyrgyzstán je zemí hor, kde se setkávají horská pásma Ťan-Šanu, Pamíru a Pamíro-Alaje. Není snad na světě země s podobnou průměrnou nadmořskou výškou. Hory jsou tedy hlavním tématem přednášky, která vás zavede do divokých hor bez turistů, malebných údolí, na chladné ledovce a k ledovcovým jezerům," zve na svou přednášku cestovatel Michal Černý.

Vyhráváme: festival živých streamů z Paláce Akropolis. Dnes Teepee + Badfocus

KDY: Od 20

KDE: Facebooková událost, web Akropole

ZA KOLIK: Interprety můžete podpořit přes Donio



"Vyhráváme, hrajeme, nevzdáváme to! Oslavte s námi to, že kultura i přes současnou tíživou situaci nadále žije. Připravili jsme pro vás sérii 13 živých streamů, ve kterých poznáte pořádný kus české scény," vzkazují lidé z Paláce Akropolis. V seriálu online živých přenosů koncertů přímo z Akropole dnes vystoupí kapely Teepee a Badfocus. Skupina Teepee je objev českého indie. Vznikla v roce 2015 jako duo ve složení Miroslav Patočka a Tereza Lavičková. Zasněnou kombinaci jejich vokálů doplňuj kytary (Miroslavova akustická a Terezina elektrická), samply a syntetické zvuky. Melancholické anglické texty jsou pak osobními zpověďmi obou členů. Za projektem Badfocus stojí teprve devatenáctiletý pražský producent, skladatel a multiinstrumentalista Prokop Korb, který je také členem kapely Teepee. Loni představuje debutovou desku, na které si v duchu DIY zajistil sám celkovou produkci, mix, mastering i vydání desky.

Galerie Pragovka: Jóga, už ne tolik mezi obrazy

KDY: 20-21

KDE: Facebooková událost, vstupenky GoOut

ZA KOLIK: 120 Kč



"Pojďte dosáhnout klidu mysli a harmonie těla. Kvůli vládním nařízením se však tentokrát nepotkáme v prostředí galerie, ale online. Můžete se těšit na večerní relaxační hatha jógu. Načerpáte energii, zbavíte se stresu a na chvíli se zastavíte po hektickém dni. Večerní lekcí relaxační jógy vás provede Eva Indruchová, certifikovaná instruktorka Hatha jógy, registrovaná u mezinárodně uznávané organizace Yoga Alliance. Eva se józe věnuje přes 10 let a její lekce jsou jemné a pomalé. Hlavním cílem je znovu objevit sám sebe, naučit se naslouchat svému tělu a uvolnit se. Lekce jsou vhodné pro všechny, a to včetně úplných začátečníků. Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Označuje filozofii, duchovní nauku či náboženství, používá se pro tělesná a duchovní cvičení. Vede k rovnovážnému emočnímu a psychickému stavu, k dosažení klidu mysli. Přinášíme Vám propojení jógy s inspirativním prostředím galerie Pragovka v industriálních prostorách rodícího se uměleckého centra," zvou lidé z Pragovky na příjemné cvičení.

Online diskuze: Solidarita jako institucionální praxe

KDY: 19-21

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma



Diskuze o širším společenském potenciálu kulturních organizací nejen v době krize. Je to více než rok od momentu, kdy byla většina kulturních institucí nucena zastavit svůj běžný provoz. Velká část z nich se dočasně transformovala do míst, kde se šily roušky a řada kulturních pracovníků se zapojila do dobrovolnických aktivit a přesunula pozornost od svých diváků k těm, kteří pomoc potřebovali nejvíce – lidé bez domova, senioři, personál nemocnic…