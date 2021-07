Laco Deczi na Střeše Radost

KDY: Od 19

KDE: Střecha Radost, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

ZA KOLIK: 450 Kč přes GoOut

Trumpetista, skladatel a kapelník Laco Déczi se narodil v roce 1938 ve vesnici Bernolakovo (kousek od Bratislavy), na Slovensku. V šedesátých letech byl členem kapely S+HQ Karla Velebného. V sedmdesátých letech nahrál svoje sólové album Sentimental Trumpet se smyčcovými nástroji. Jako solista byl členem orchestru při nahrávání desky Jazz Goes To Beat Václava Zahradníka. Na konci roku 1967 založil vlastní soubor Jazz Celula a od začátku sedmdesátých let byl členem JOCRu – Jazzového orchestru Československého rozhlasu. Laco vystupoval ve Spojených státech s velkou řadou skvělých jazzových muzikantů, jako jsou Elvin Jones, Bill Watrous, Junior Cook, Dave Weckl, Sonny Costanzo a dalšími. V USA také od roku 1986 žije.

Lukáš Pavlásek: Kdo nepláče, není Čech!

KDY: Od 20

KDE: Letní scéna Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9

ZA KOLIK: 499 Kč



One man show známého komika Lukáše Pavláska s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“, ve které se dozvíte, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít, když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus. "Sestavíme si konečně pořádnou nekompromisní punkovou kapelu, koukneme se na dokonalý televizní program, a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom co všechno nás štve, protože každej správnej Čech neni nikdy spokojenej – Kdo nepláče, není Čech! Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře české stand-up comedy, natočil desítky výstupů do pořadů Na stojáka! a Comedy club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby. Zkrátka těžký útok na vaši bránici," zvou pořadatelé akce.

Tomáš Liška & Invisible World Quartet v Jazz Docku

KDY: Od 21

KDE: Jazz Dock, Janáčkovo nábřeží 2/3249, Praha 5

ZA KOLIK: 150/250 Kč

Přední český kontrabasista Tomáš Liška, který se svojí kapelou Invisible World vydává svou pátou autorskou desku nazvanou Hope. I na ní namísto sólových exhibic rozprostírá průzračně čistou a jasně čitelnou instrumentální hudbu, která čerpá ze silných melodií. Bohatou paletu nálad, v nichž hráči elegantně plachtí uvolněnou improvizací, mu pomáhá vytvářet mezinárodní sestava: srbský akordeonista Nikola Zarić, turecký houslista Efe Turumtay a fenomenální český bubeník Kamil Slezák.