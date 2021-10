Adamova jablka

KDY: Od 19

KDE: Švandovo divadlo na Smíchově, Štefánikova 57, Praha 5

ZA KOLIK: Od 330 Kč

Černá komedie o tom, zda převychová farář neonacistu, nebo neonacista faráře. Farář Ivan ve všem vidí jen to dobré a nepochybuje, že Bůh stojí při něm. Proto pro něho není problém na své faře poskytnout útočiště pro osoby ve výkonu alternativního trestu i osoby hledající čistě oporu a útěchu. Sejde se tu velmi svérázná společnost: spravedlnosti se domáhající terorista, těhotná alkoholička, obtloustlý kleptoman. Záhy navíc přijíždí další obyvatel – neonacista Adam. Na něj však Ivanovy promluvy neplatí. Něco tu nesedí a nejsou to jen podivná pravidla, která v mikrosvětě fary vládnou. Ivan totiž mnohé skutečnosti překrucuje zřejmě proto, aby sám mohl vůbec ustát tíhu vlastního osudu. A Adam se rozhodne, že faráře donutí přiznat si pravý stav věcí – uvidět zlo a připustit, že ten, kdo po Ivanovi jde, není Satan, ale Bůh sám.

Kolem světa: Tour du Mont Blanc

KDY: Od 20.00

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Tento přechod okolo Mont Blancu jsem si plánovala už na rok 2020, ale jelikož to nevyšlo, doufala jsem alespoň v rok 2021. Dne 12. srpna 2021 jsem se tedy s přáteli postavila ke startovní bráně a vyrazili jsme vstříc tomuto nádhernému treku. Trek je dlouhý 170 kilometrů, chodí se asi 8 až 10 dní a jeho převýšení je 10 000 metrů. TMB jsem si vybrala ze dvou důvodů. Chtěla jsem si ho srovnat s nejtěžším trekem Evropy GR20. Sice jsem porovnávala hrušky s jablky, ale mám aspoň už stoprocentně jasno, že GR20 nese titul nejtěžší trek Evropy právoplatně. A ten druhý důvod byl - je to opravdu nejhezčí trek Evropy? Ano, je! Čekala jsem hodně, ale takovou nádheru ani ve snu. O čem všem Tour du Mont Blanc byl, co jsme viděli, co zažili, to se dozvíte na přednášce," zve na své povídání cestovatelka Hana Jampílková.

Operní árie a ansámbly na Tvrzi

KDY: Od 19

KDE: Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4

ZA KOLIK: 150-200 Kč

S označením „Jedenáctky“ se od roku 2015 spojují pravidelné koncerty klasické, autorské nebo šansonové hudby na Chodovské tvrzi, kterých v tomto cyklu proběhlo již téměř 60. Převážně mladí a talentovaní interpreti si koncerty také mluveným slovem prováděli, takže se posluchači kromě poslechu krásné hudby dozvěděli i něco víc než jen informace z programu. Říjnové Jedenáctky tentokrát představí Operní árie a ansámbly v podání: Eva Hartová – soprán, Maruška Šimůnková – soprán, Tereza Papoušková – mezzosoprán a Filip Martinka – klavír.

Jáchym Topol: Udržuj svou ledničku plnou

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Desítky písňových textů Jáchyma Topola z let 1979 až 2020 dosud nebyly edičně zpracovány a souhrnně vydány. Náročného edičního úkolu se ujal Petr Ferenc, který shromáždil všechny Topolovy písňové texty, roztřídil je, sestavil, okomentoval a doplnil úplnou diskografií. Topolovy písňové texty - mimo jiné pro skupiny Národní třída, Psí vojáci, pro Moniku Načevu a Davida Kollera - snesou všechna kritéria poezie určené ke čtení, od níž se liší jen velmi málo. Právem lze tedy tento svazek považovat za plnohodnotný svazek Topolových básní. Divokost, bohatá obraznost, společenská i intimní témata – to vše se spojuje v tomto velmi poutavém a objevném svazku v jeden celek.