Kolem světa: Z Číny do Tibetu

KDY: 20-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč, permanentka na celý únor 990 Kč

Kolem světa je cyklus cestovatelských přednášek, který uvádí Karel Wolf. "Na cestě začínáme v Pekingu a končíme v tibetské Lhase. Neuvěřitelně pestrá cesta představí nejen čínské památky - Zakázané město, Velkou čínskou zeď, Terakotovou armádu a Lešanského Buddhu, ale i moderní Čínu v čele s Šanghají a rychlovlaky. Velkým zážitkem jsou i místní tržnice, nebo chovná stanice pandy velké. A na závěr cesty čeká Tibet a Lhasa. Dalajlámův Palác Potála, Barkhor se stovkami modlících Tibeťanů a nejposvátnější chrám v Tibetu Džókhang. Celková atmosféra města vyvolá neuvěřitelný obdiv a zároveň pokoru k magickému, tajemnému a neopakovatelnému Tibetu," zve vás fotograf Miloslav Martan, který dnes přednáší a promítá.

Virtuálně do Národního muzea

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. Na podzim přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské obětiu Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.

Modlitba za svět: Barbados

KDY: Od 17.30

KDE: Kostel svatého Gotharda, Krupkovo náměstí 32, Praha 6

ZA KOLIK: Zdarma



Jaký bude svět za 17 let? Odpověď na tuto otázku nemá asi nikdo. Ve Farnosti Bubeneč ale už druhým rokem probíhá duchovní projekt Modlitba za svět, který je plánován přesně na 17 let. „Ptal jsem se sám sebe, co může udělat pro mír, záchranu přírody a bezpečný svět obyčejný člověk, který není ani politik, ani finanční magnát. A může mít pocit, že ve světě nedokáže změnit vůbec nic,“ popisuje katolický farář Miloš Szabo z Farnosti Bubeneč. „Odpověď byla jediná. Modlit se. A také se dozvídat co nejvíce o jednotlivých národech, oblastech, historii, náboženských tradicích i důvodech případných válečných konfliktů. Tak vznikl projekt Modlitba za svět, kdy se postupně modlíme za všechny země světa, ty malinké i ty obrovské," dodává.

Každé první pondělí v měsíci je v kostele sv. Gotharda v Praze 6 - Bubenči sloužena mše za jednu zemi, po níž se uskuteční přednáška, kde jsou představeny základní informace. Historie, státní symboly a náboženská situace dané země. V minulém ročníku se zúčastnili projektu i zástupci několika ambasád, zazněly pozdravy biskupů mj. z Argentiny, Albánie, Austrálie či Ázerbajdžánu. Kromě účasti na přednášce se pak zájemci mohou modlit za zemi toho měsíce v jednotlivých denních modlitbách. Celý měsíc také probíhá sbírka na podporu některé z potřebných komunit, katolických či charitativních organizací působících v oblasti.

„V letošním roce se budeme modlit za mír a bezpečí států začínajících na písmeno B. Zavítáme do několika států Evropy nebo do Himalájí, do Afriky i na jihoamerický kontinent. Novinkou letošního ročníku je účast dětí a studentů z naší Farnosti Bubeneč. Děti mají za úkol zemi představit ze svého pohledu, zmínit nějakou zajímavost,“ připomíná pokračování projektu Modlitba za svět farář Szabo.

V pondělí 1. února se uskuteční Modlitba za Barbados, mše svatá za tuto zemi začíná v 17.30 v kostele sv. Gotharda v Praze 6 Bubenči, následuje přednáška a na závěr zazní státní hymna Barbadosu.

Navštivte galerii Pragovka online

KDY: Nonstop

KDE: Web galerie

ZA KOLIK: Zdarma



Vysočanská Pragovka Gallery přichystala několik online výstav, které navíc doplní interaktivní 3D prezentace, kde si bude možné názorně prohlédnout jednotlivá díla. Fenomén ekologické úzkosti je tématem i názvem prvního letošního bloku výstav, sloužící umělcům nastupující generace a umělecké „kuchyně“ The White Room, dedikované výstavám rezidentů Pragovky. Čekají vás čtyři zbrusu nové online výstavy.

V obýváku u Wericha: Marek Orko Vácha

KDY: Od 20

KDE: Živě na YouTube

ZA KOLIK: Zdarma



Cyklus rozhovorů s osobnostmi veřejného života ve vile Jana Wericha a Vladimíra Holana. Cílem je vnést do současné doby myšlenky, které nekloužou po povrchu, nutí k zamyšlení, vnitřnímu usebrání a hlubšímu pohledu na život a hodnoty, které ho vytvářejí. Dnes Marek Orko Vácha: Co hledat v prázdnotě?

Český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Moderuje Martin Dvořák.