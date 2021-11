Svět medúz plný novinek pro děti i rodiče

KDY: Denně 9-21

KDE: OC Arkády Pankrác, Na pankráci 86, Praha 4

ZA KOLIK: Od 170 Kč, dospělí 260 Kč

Svět medúz se dočkal dalšího rozšíření a vylepšení. Cílem změn je zpříjemnění pobytu ve rodinám s dětmi. Ve venkovních střešních prostorách byl vybudován nový Jellyjake park, který je plný tematicky laděných zábavních atrakcí a originálních her pro ty nejmenší návštěvníky, včetně prolézaček, trampolín a skluzavek. Dřívější Bistro Medúz prošlo kompletní rekonstrukcí a stalo se unikátním prostorem plných těch nejmodernějších technologických vychytávek. Čas na občerstvení si tak můžete zpříjemnit například sledováním videomappingové projekce s medúzami, nebo otestovat svůj talent na jednom ze tří nadstandardních multimediálních pláten.

Kolem světa: Gruzií a Arménií intenzivně

KDY: Od 20.00

KDE: Po zaplacení přes SMS ticket obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 99 Kč



Kolem světa je cyklus online cestovatelských přednášek… "Výlet Gruzií s velice ambiciózními cestovateli, kteří chtěli vidět a projít vše, včetně sousední Arménie. Tyto snahy vyústily v expedici s minimem spánku a v nemálo zoufalých situací. Tehdy jsem se defektu v polopoušti, řvu gruzínských celníků a zlodějské krávě smála jediná," zve na přednášku cestovatelka Lucie Rakowská.

Muzeum od sklepa po půdu

KDY: Denně 10-18

KDE: Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1

ZA KOLIK: Od 200 Kč

Nahlédněte do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností. Výstava Muzeum od sklepa po půdu nabízí pohled do života instituce. Symbolicky je instalována v dobových vitrínách, navržených architektem Historické budovy Josefem Schulzem před více než sto lety. Konkrétní sbírky i témata jdoucí napříč institucí skládají ve vitrínách jako puzzle obraz muzea. Odráží dobové vědecké postupy a poznatky, kulturní normy i politické změny, stejně jako proměny způsobů získávání, uchovávání i prezentace sbírek za více než 200 let.

Mezi literaturou a vědou

KDY: Od 19

KDE: Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

ZA KOLIK: Zdarma



Arnošt (Vilém) Kraus (1859–1943) a Otokar Fischer (1883–1938) patřili nejen k významným osobnostem českého kulturního života, do něhož zasáhli mj. jako překladatelé, kritici, kulturní prostředníci a literární a kulturní publicisté, ale také spoluurčovali – každý svým specifickým způsobem – profilaci české literárněvědné germanistiky od osmdesátých let 19. století do počátku 2. světové války. Rovněž jejich osobní osudy zrcadlí složité česko-německo-židovské vztahy 19. a 20. století. Sborníky vědeckých studií v ediční řadě Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert, které vydává nakladatelství Böhlau, se věnují poprvé komplexním způsobem jejich aktivitám v širším kulturně-historickém kontextu. O koncepci svazků, zjištěných poznatcích a (možné) aktualizaci odkazu obou osobností pro dnešní dobu, bude debatovat Petr Brod s editorkami a editory obou svazků Helenou Březinovou (skandinavistka, Filozofická fakulta UK), Steffenem Höhnem (kulturní historik a germanista, Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar), Václavem Petrbokem (germanobohemista, Ústav pro českou literaturu AV ČR – FF UK), Alicí Staškovou (germanistka, romanistka, Friedrich-Schiller-Universität Jena) a Štěpánem Zbytovským (germanista, FF UK Praha).