Online festival: Zažij Nový Zéland

KDY: 19-22

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 97 Kč

Třetí ročník festivalu Zažij Nový Zéland proběhne online v rámci online festivalu Kolem světa. Tříhodinový nabitý program v režii VisitKiwi.cz vám originálním způsobem představí Zemi bílého dlouhého mraku. S Novým Zélandem, programem Working Holiday a aktuální situací vás seznámí Tomáš Šapovalov z portálu VisitKiwi.cz. O specifikách sólo cestování z ženského i mužského pohledu budou vyprávět Lucie Semanská a Slávek Král. Se skrytými poklady této země vás seznámí Karel Štěpánek. A jako bonus bude pokřtěna kniha Nový Zéland: Daleko na mapě, blízko k srdci od Lucie Semanské.

Jóga, už ne tolik mezi obrazy

KDY: 20-21

KDE: Po zaplacení zde obdržíte odkaz ke sledování

ZA KOLIK: 120 Kč



Můžete se těšit na večerní relaxační hatha jógu. "Načerpáte energii, zbavíte se stresu a na chvíli se zastavíte po hektickém dni. Večerní lekcí relaxační jógy vás provede Eva Indruchová, certifikovaná instruktorka Hatha jógy, registrovaná u mezinárodně uznávané organizace Yoga Alliance. Eva se józe věnuje přes 10 let a její lekce jsou jemné a pomalé. Hlavním cílem je znovu objevit sám sebe, naučit se naslouchat svému tělu a uvolnit se. Lekce jsou vhodné pro všechny, a to včetně úplných začátečníků. Slovo jóga znamená spojení, sjednocení, rovnováhu a vyváženost. Označuje filozofii, duchovní nauku či náboženství, používá se pro tělesná a duchovní cvičení. Vede k rovnovážnému emočnímu a psychickému stavu, k dosažení klidu mysli. Přinášíme Vám propojení jógy s inspirativním prostředím galerie Pragovka v industriálních prostorách rodícího se uměleckého centra," zvou vás lidé z galerie.

Havel v Egyptě… a okolí

KDY: Od 19

KDE: Havel Channel

ZA KOLIK: Zdarma



Egyptská bohemistika je stále na vzestupu. Posledním příspěvkem k němu je Analýza politických projevů prezidenta republiky Václava Havla v letech 1989–⁠2003, jejímž autorem je Hamed Ahmed Sherata El-Sheteihy. Svou magisterskou práci na toto téma nedávno obhájil v češtině na katedře slovanských jazyků Univerzity Ain Shams v Káhiře. S autorem, kterému podklady poskytl archiv Knihovny Václava Havla, o své práci, o překladech Havlových děl a také o podnětech a vlivu politika Václava Havla v dnešním arabském světě hovoří novinář a moderátor Robert Tamchyna.





Vypsaná fiXa živě

KDY: 19-21

KDE: Facebooková událost

ZA KOLIK: Zdarma, dobrovolný příspěvek v libovolné výši můžete dát zde



"Ahoj, lidi. Karanténa je tvrdá,ale my to nevzdáváme a hrajeme dál alespoň online," vzkazují muzikanti z oblíbené punk rockové kapely Vypsaná fiXa.

Moje kino live: Parazit

KDY: Od 20.30

KDE: Web projektu

ZA KOLIK: 100-1000 Kč dle vašeho rozhodnutí



Nemůžete do kina? Kino přijde za vámi… Dnes černá korejská komedie Parazit režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja). Sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají dva tak odlišné světy? Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se stal nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.

Severská inspirace pro knihovníky

KDY: Od 20

KDE: YouTube

ZA KOLIK: Zdarma



V Česku řada knihoven nabízí velmi zajímavý program pro širokou veřejnost. Od přednášek, diskuzí až po workshopy. Dánské knihovny mají podobné aktivity, ale rozšířené o jeden důležitý aspekt – na programu se velmi významně podílí dobrovolníci – senioři. Vedou jazykové kurzy, doučují děti nebo pomáhají s organizací filmových projekcí. Knihovna v Dánsku je tedy nejen místem, kde se nahodile setkávají čtenáři všech generací, ale cíleně se podporují mezigenerační aktivity. Jedním z příkladů je komunitní knihovna Dokk1 v Aarhusu, která byla otevřena v roce 2015 a inspiruje odborníky po celém světě. Zima, kola, Lego a Andersenovy pohádky. To jsou nejčastější asociace, když se v Česku zmíní Dánsko. Jenže na Severu je toho mnohem víc! Novinářka Judita Matyášová od roku 2011 cestuje mezi Českem a Dánskem. Zajímá se o inspirativní dánská muzea, prozkoumává dánský životní styl a funguje jako česko-dánská spojka. Propojuje státní i soukromé instituce u nás i na Severu. V rámci online diskuzí Judita pozvala odborníky, kteří si s ní povídají o univerzitách, knihovnách nebo superakčních dánských seniorech. Moderuje: Miloslav Linc – knihovník. Akce probíhá pod záštitou Dánského velvyslanectví v Praze.

Design na Vyšehradě

KDY: Nonstop po celý březen

KDE: Promenáda před Kongresovým centrem, 5. května 1640/65, Praha 4

ZA KOLIK: Zdarma



Venkovní výstava českého designu, která má za cíl seznámit návštěvníky s lokálními tvůrci, talenty oboru a jejich tvorbou formou městské procházky. Výstava probíhá ve třech prosklených kóma modulech rozmístěných při promenádě před Kongresovým centrem Praha. Díla si mohou návštěvníci prohlédnout z bezpečné vzdálenosti. Ve venkovní galerii čeká na návštěvníky několik skleněných děl z ateliéru skla Vysoké školy Uměleckoprůmyslové v Praze, ale také móda, hračky od Tititi, dřevěné stoly od Jakuba Březiny a nábytek od značky Triant. Vystavující: Anna Jožová, František Jungvirt, Dominika Petrtýlová, Vlastimil Šenkýř, Tereza Talichová (Tititi), Jakub Březina, Barbora Kotěšovcová, Otakar Šenkýř, Lukáš Kuba, Triant, Asus.

Národní muzeum online

KDY: Nonstop

KDE: Muzejní web

ZA KOLIK: Zdarma



Národní muzeum se prakticky po celý loňský rok potýkalo s koronavirovými opatřeními. Proto zpřístupnilo na svých stránkách on-line prohlídky výstav. V nedávné době přibylo několik novinek a zajímavých kategorií.

On-line výstavy

Zde se mohou návštěvníci podrobně seznámit jak s aktuálně otevřenými výstavami, tak i s těmi již ukončenými. V současné chvíli si takto mohou projít výstavy: Hudební zvěřinec, Slavní čeští skladatelé, Před sto lety na Tahiti, České národní povstání, Staré pověsti české, Národní muzeum v éře Československa, Příběh plejtváka myšoka, Sametová revoluce: Říká se jí sametová, Znovu svobodně, Labyrint informací a ráj tisku, Račte vstoupit do divadla, Na Sibiř z domova, Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Století trampingu a Import / Export / Rock’n’Roll.

Muzeum pro děti

Na děti zde čekají nejrůznější činnosti i videa, které ty nejmenší nejen vzdělají, ale i pobaví. Užít si mohou: Muzeohraní, Nakoukni do muzea, Malované muzeum, Učím se s muzeem nebo videa Honzík a Fany v muzeu.

Muzejní jednohubky

Tento nový formát se setkal s velkou oblibou. Jedná se o krátká videa s odborníky vždy na zajímavé a velmi specifické téma. V současné době Národní muzeum nabízí bližší seznámení s tématy: Příběh praporu roty Nazdar, Řád Bílého lva, Akvadukt císaře Augusta, Počítač starých Řeků, Neolitické studny, Dětské oběti u Inků a Porod v rakvi.

Virtuálně bez bariér

V této sekci na vás čeká výběr upravených virtuálních prohlídek, které přiblíží aktuální i ukončené výstavy, expozice, sbírky, budovy či zajímavosti ze života muzea pro neslyšící návštěvníky, stejně jako audiozáznamy vybraných virtuálních prohlídek.