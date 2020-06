Soutěž v pojídání hot dogů

KDY: 19-21

KDE: Žižkov BeerGarden, Koněvova 1686/15, Praha 3

ZA KOLIK: Sledování soutěže zdarma

Jedlící všech zemí, spojte se. V pátek 5. června proběhne v Žižkov BeerGarden první Hot Dog Eating Contest o hodnotné ceny. Moderovat jej bude Omar, kterého můžete znát například z pořadu MasterChef Česko 2020 na TV Nova nebo z Mr.HotDog Eating Contestu, kde se umístil na druhém místě. O hudbu se postará Dj Madelaine. Registrace se uzavírají v 17 hodin, a to u stánku U Rošťáků Restaurants, který najdete v areálu Žižkov BeerGarden.

Kruton představí v Kainu nové album

KDY: 19-23

KDE: Rock Club Kain, Husitská 1/106, Praha 3

ZA KOLIK: 150 Kč



Třetí album kapely Kruton, Šeď strachostánků, vychází spolu se stejnojmennou knihou (Maťa nakladatelství) a to u Support Underground. Poslechněte si skladby z něj dnes naživo v Kainu. Jako support vystoupí kapely Nocturnal Obeisance, Sixth Dimension a Liopleurodon. První kapela začne v 19.15 hodin.

Staroměstské průchody a tajné zkratky

KDY: 18-19.30

KDE: Sraz před Obecním domem, náměstí Republiky 5, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč



Využijte dobu, kdy Praha není přeplněná davy turistů a pojďte se projít téměř pozapomenutými zákoutími Starého Města, připomenout si každodenní život. Co se změnilo za posledních 100 let a jak trávili lidé volný čas, kam zašli do hospody na pivo, kde bývaly vyhlášené kavárny, kde se dařilo prostituci? O tom všem je tato vycházka. Kapacita je omezena na 15 osob. Nutná rezervace a uhrazení poplatku předem (facebookový profil Pražská zastavení).