Roman Dragoun & His Angels v Malostranské besedě

KDY: 19-22

KDE: Malostranská beseda Klub, Malostranské náměstí 21, Praha 1

ZA KOLIK: 400 Kč

Roman Dragoun již mnoho let patří k legendám domácí rockové hudby. Poprvé se posluchačům představil začátkem 80.let na albu „Třetí kniha džunglí“ skupiny Progres 2. Poté se stal lídrem kapely Futurum, v jejíž znovu obnovené sestavě působí i dnes. Hrál také s Michalem Pavlíčkem ve skupině Stromboli, které pomohl vytvořit album „Shut Down“. V poslední době se Dragounova hudební kariéra dělí na sólovou dráhu a působení ve formacích T4, Futurum, Progres 2 či His Angels.

Burza sazenic

KDY: 18-20

KDE: Komunitní zahrada Pastvina, Mladobolesla vská 279, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma



Zbyly vám sazeničky a spousta semen, na které ještě není pozdě? Nebo vám naopak chybí? Pojďte si povyměňovat bejlí, něco za něco, za korunky či cokoliv jiného. Přijďte pobejt k Jednorožčí bráně. Bude na vás čekat také meduňková a bezová šťáva.

Výstava Cosmos Discovery

KDY: Do 30. 8., neděle-čtvrtek 10-19.30, pátek-sobota 10-22.30

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: Dospělí 300 Kč, zlevněné od 100 Kč



Cosmos Discovery je zážitkovou výstavou pro celou rodinu, ale i pro odborníky a fanoušky kosmických letů. Návštěvníky provede historií od prvních letů až k současným a budoucím misím. Navíc nabízí i opravdové prožitky kosmonautů ať už v průchozím modulu stanice MIR, kokpitu raketoplánu nebo při výcviku astronautů v Cosmos Campu.

Autokino pod hvězdou: Millerovi na tripu

KDY: 19-22

KDE: Výstaviště PVA Expo Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 400/500 Kč



David Burke je bezvýznamný dealer marihuany, jehož klientelu tvoří šéfkuchaři a matky v domácnosti, o kterých si myslí, že se věnují ledasčemu jinému. Takže co by se tak asi mohlo zvrtnout? Všechno. Ačkoli se snaží z pochopitelných důvodů být spíše nenápadný, dostane se mu tvrdého ponaučení, že každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán: pokusí se totiž pomoci několika místním puberťákům, ale jeho samotného nakonec přepadne trojice pouličních grázlů. Okradou ho o všechny peníze včetně ulitých rezerv a on najednou dluží spoustu peněz svému dodavateli Bradovi. Aby si napravil reputaci – a udržel svou důvěryhodnost – musí se David stát pašerákem drog a přivézt z Mexika Bradovu poslední zásilku.