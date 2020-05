Lucerna music bar: eKoncert J.A.R.

KDY: 20-21

KDE: Lucerna Music Bar, Vodičkova 36, Praha 1 nebo na musicbar.cz

ZA KOLIK: Vstupenky v různých kategoriích přes goout.net

J.A.R. vystoupí exkluzivně s živou kapelou. V Lucerna Music Baru se v průběhu května uskuteční série eKoncertů. Vzhledem k uvolnění protikoronavirových opatření bude do klubu vpuštěn limitovaný počet 80 diváků, ostatní se připojí pomocí video technologie a budou zobrazeni na LED obrazovkách v klubu.

Autokino pod hvězdou: Forrest Gump

KDY: 18-22

KDE: Výstaviště PVA Expo Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: 400/500 Kč



Hrdinou filmu je prosťáček Forrest Gump, typický obyčejný muž, který od dětství dělal, co se mu řeklo. Do života si tak odnesl několik ponaučení své pečlivé maminky a osvědčené pravidlo, jež se mu hodí mnohokrát v nejrůznějších situacích: Když se dostaneš do problémů, utíkej.

On-line výstava Koronavirus 9x9

KDY: Nonstop

KDE: www.czechphoto.org

ZA KOLIK: Zdarma



Prožíváme naprosto výjimečnou dobu. Koronavirová epidemie zasáhla i Českou republiku, což je také velká fotografická výzva. „Oslovili jsme devět fotografů, každý připravil soubor devíti fotografií. Protože jsou galerie zavřené, připravili jsme vám webovou výstavu,“ zvou lidé z galerie Czech photo.

Jan Saudek: „85“ život

KDY: Až do 30. 6., úterý až neděle 10-19

KDE: Galerie Malostranská Beseda, Malostranské náměstí 1, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, slevněné 80 Kč



Malostranská beseda připravila ojedinělou výstavu světoznámého fotografa Jana Saudka k jeho 85. narozeninám. Jde o unikátní výstavu 85 fotografií z průběhu jeho celé umělecké kariéry, výstava je doplněna i korespondencí a poznámkami ze Saudkových knih Jana Saudka, které budou v průběhu výstavy pokřtěny.