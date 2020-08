Hvězdné léto: Saturnin

KDY: 20-23

KDE: Letní scéna pod žižkovskou věží, Mahlerovy sady 1, Praha 3

ZA KOLIK: Od 499 Kč

Swingová groteska pro celou rodinu na motivy slavného humoristického románu Zdeňka Jirotky. Hudební féerie Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře za živého doprovodu nezaměnitelného orchestru Melody Makers se dávno stala legendou. A legendární je také stejnojmenná kniha, která královsky baví už několik generací mistrným suchým humorem, nadsázkou, vybroušeným stylem a krásnou absurditou situací, do nichž dostává své okolí svérázný a za všech okolností dokonalý sluha Saturnin. Přijďte se nechat za letního večera ovanout noblesní atmosférou 30. let minulého století.

Koncert Esferas kvarteta

KDY: 20-21

KDE: Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Klasická hudba v kulisách nádvoří klasicistních Kasáren – to je lákavá kombinace. Smyčcové kvarteto Esferas ovšem už desátou sezónu překračuje všechny žánry a vedle vážné hudby umí i tu moderní. Dorazte se o tom přesvědčit, bude to povznášející zážitek.

Amco v Letňanech

KDY: 19-22

KDE: PVA Expo Praha, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Od 240 Kč



Marek Lazarovski, známý jako Amco, je český pětadvacetiletý rapper a zpěvák, který začínal jako kytarista v několika kapelových projektech rock-funkového žánru, a to už od svých dvanácti let. Jako zpěvák a rapper o sobě dal poprvé vědět v roce 2014 singlem Bubble Sh*t, rok na to vydal EP Almost Mo. Jeho doposud nejúspěšnějším singlem je Zombie, který má na YouTube více než tři miliony zhlédnutí.

Cimbálovka na Střeše

KDY: 17-23

KDE: Střecha Lucerny, Štěpánská 61, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, v kroji vstup zdarma



Roztočte to na střeše v pátek večer s cimbálovou muzikou a s lokálními moravskými víny. Zahraje vám Cimbálovka Slanina a vedle toho na vás čeká tucet druhů vína z rodinného vinařství Hanuš, z grilu pak budou vonět bramboráky a moravské uzené.

Brigáda pro fanoušky Viktorie Žižkov

KDY: 17-20

KDE: Stadion FK VŽ, Seifertova 2871/10, Praha 3



Práce na stadionu na Seifertově ulici se rozjíždějí, jako jeden z prvních kroků je potřeba odmontovat sedačky, které se pak nechají vyčistit a dostanou nový kvalitní kabát. Přijďte se stát součástí rekonstrukce svého stadionu! S sebou klíč č. 13 (nejlépe Gola) nebo akušroubovák s nástavcem na matici a dobrou náladu. Pro všechny brigádníky bude připraveno zdarma občerstvení. A až covid dovolí, odměnou pro všechny bude společná fotka s týmem.

100 roků Říše loutek

KDY: Až do 31. ledna, denně kromě pondělí 9-20

KDE: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Praha 1

ZA KOLIK: 150 Kč, snížené od 60 Kč



Říše loutek se zrodila před 100 lety. Výstava v domě U Zlatého prstenu představuje především loutky. Ale také fotografie, návrhy, ukázky dekorací, rekvizit i kostýmků. Výstava by chtěla připomenout také práci těch, kteří loutkám dávají život. Kromě jiného i proto, že v Říši loutek po celou dobu všichni hrají zadarmo.