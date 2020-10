Drakiáda u komína

KDY: 15-20

KDE: RouBike Coffee, K Modřanskému nádraží 4, Praha 4

Přijďte si vyrobit draka. Stejně jako předchozí rok vás čeká výroba draků z hedvábného papíru a barevného krepáku. K podzimní pohodě bude hrát kapela Leamon.

Grind Shampoons Down IX

KDY: 17.30-22

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulic K Žižkovu a Spojovací, Praha 9

ZA KOLIK: 200 Kč



V rámci narozeninové party fenoména pražské undergroundové scény Střapáka v Modré Vopici zahrají kapely Mindwork, Wictims, Shampoon Killer, Perfecitizen a Beast Within The Sound.

Pusťte Donnu k maturitě

KDY: 19-21

KDE: Divadlo Pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8

ZA KOLIK: Od 150 Kč



Divadelní hra. Nekompromisní ponor do "devadesátek", do období, kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět Bravíčko. Kdy jsme všichni toužili chodit na West Beverly high. Kdy jsme trsali na Spice girls. Láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů. A nezapomeňte: až dokoukáte film, přetočte videokazetu na začátek, jinak dostanete v půjčovně pokutu.





Podolské vinobraní

KDY: Dnes 15-22, zítra 12-22

KDE: Žluté lázně, Podolské nábřeží, Praha 4

ZA KOLIK: 50Kč nebo sklenička na víno 100Kč



Budete mít příležitost ochutnat mnoho druhů českých, moravských i zahraničních vín. Ruku v ruce se skvělým vínem jde pak chutné jídlo, kterého bude ve street food nabídce přehršel. Hudební doprovod je samozřejmostí. Součástí akce jsou Pivní slavnosti 2020, kde můžete ochutnat několika menších pivovarů.