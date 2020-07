Farmářské trhy

KDY: Pátek 13-18

KDE: PVA Expo Letňany, Beranových 667, Praha 9

ZA KOLIK: Zdarma, včetně parkování

Farmářské trhy v Letňanech nabízí čerstvé produkty z pestré nabídky tuzemských prodejců. Akce se koná každý pátek. V areálu PVA Expo můžete zároveň navštívit Výstavu stanů anebo si užít večerní kulturní program v rámci projektu Prague Kemp Letňany.

Olympic na Střeláku

KDY: Pátek 17-22

KDE: Střelecký ostrov, Praha 1

ZA KOLIK: Od 300 Kč



Legendární kapela Olympic pro vás zahraje v klidné Oáze centra Prahy. Přijďte na Střelecký ostrov a užijte si všichni pohodový večer.

Hvězdné léto: Smím prosit?

KDY: Pátek 20-22

KDE: Divadlo Kalich, Jungmannova 9, Praha 1

ZA KOLIK: Od 499 Kč



Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po své tetě zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se do roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně k ženám vzdát a zároveň splnit kladenou podmínku? Řešení bude překvapivé, rozuzlení ještě překvapivější. Svižná komedie, která nabízí vtipné dialogy a krásné herecké příležitosti. Hrají: Jan Révai, Martin Polách / Igor Bareš, Robert Jašków / Kateřina Janečková, Petr Pěknic / Karel Zima.

Queenie na Výstavišti

KDY: Pátek 20-22

KDE: Výstaviště, Praha 7

ZA KOLIK: 590 Kč



Queenie vystoupí v přírodním areálu na holešovickém Výstavišti v rámci Lucerna Music Bar – Open Air. Koncertní areál vznikne v lesoparkové části, v místě, kde jsou mohutné vzrostlé stromy a trávník jako mech. V areálu bude chill out zóna a bohatý výběr jídla a pití, takže si kromě skvělých koncertů užijete i pohodovou letní atmosféru na čerstvém vzduchu.

Screaming For Vengeance

KDY: Pátek 17-24

KDE: Klub Modrá Vopice, roh ulici Spojovací a K Žižkovu, Praha 9

ZA KOLIK: 250 Kč



Narozeninová party, otevřená pro širokou veřejnost, pojmenovaná po ikonickém albu britských heavymetalistů Judas Priest? To slibuje skvělou podívanou, na které nemohou fanoušci řízné hudby chybět. Postupně vystoupí kapely Hateful Agony, Refore, Libido Challenge, Klinger, Laid To Waste, Exorcizphobia a Crippled Fingers.

Přednáška o historii Invalidovny s unikátní prohlídkou

KDY: Pátek 20-21

KDE: Studio Alta, Sokolovská 24/136, Praha 8

ZA KOLIK: Zdarma, povinná rezervace přes e-mail repicka@spitfirecompany.cz



Odborná přednáška o historii Invalidovny s unikátní prohlídkou západního křídla Invalidovny, která není zahrnuta v klasickém okruhu NPÚ. Maximální kapacita 30 osob.